Ardahan\'da Kar Manzaraları

Ardahan'da 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kent havadan görüntülendi.
Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası kent merkezinde bulunan tarihi Ardahan Kalesi karla kaplandı. Osmanlı döneminde,16. Yüzyıl ortalarında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilen, günümüze kadar ulaşmayı başaran Ardahan Kalesi'nde seyirlik manzaralar oluştu.
Kalenin beyaz örtü ile kaplanmış hali havadan görüntülendi. - ARDAHAN
