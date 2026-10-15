Artvin Şavşat Yavuzköy'de sonbahar renkleri dronla kaydedildi, fotoğraflara yansıdı - Son Dakika
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Artvin Şavşat Yavuzköy'de sonbahar renkleri dronla kaydedildi, fotoğraflara yansıdı

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Artvin Şavşat Yavuzköy\'de sonbahar renkleri dronla kaydedildi, fotoğraflara yansıdı
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Artvin Şavşat'ta Yavuzköy'de sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve turuncu tonlara bürünen doğa, fotoğraf karelerine yansıdı. Dronla kaydedilen görüntülerde geniş çayırlar, renk değiştiren ağaç kümeleri ve sonbahar renkleriyle bütünleşen köy evleri dikkat çekti.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Yavuzköy köyünde sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve turuncunun tonlarına bürünen doğanın oluşturduğu renk cümbüşü, fotoğraf karelerine yansıdı.

Artvin'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Şavşat ilçesinde, sonbahar kendini hissettirmeye başladı. Ormanları, yaylaları ve köyleriyle dikkat çeken ilçede, yaprakların renk değiştirmesiyle birlikte sonbahar manzaraları oluştu.

İlçeye bağlı Yavuzköy köyün yeşilliğini koruyan çayırlarla sarı ve turuncuya dönmeye başlayan ağaçlar, farklı renkleri bir araya getirdi. Köyün çevresini saran ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü fotoğraf karelerine yansırken, dronla kaydedilen görüntüler bölgenin doğal güzelliğini gözler önüne serdi.

Görüntülerde, geniş çayırlar arasına yayılan ağaç kümeleri ve sonbahar renkleriyle bütünleşen köy evleri dikkat çekti. Yeşilden sarıya, turuncudan kahverengiye uzanan renk geçişleri, köyün farklı noktalarında kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Sonbaharın ilerlemesiyle doğadaki değişimin daha da belirginleştiği Yavuzköy, mevsimin renklerini fotoğraflamak ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için güzel görüntüler sunuyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Artvin Şavşat Yavuzköy'de sonbahar renkleri dronla kaydedildi, fotoğraflara yansıdı - Son Dakika
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