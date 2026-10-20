ASAT Elmalı\'da 8 mahallede 116 bin 681 metre içme suyu hattı yenileyecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı'da içme suyu ve kanalizasyon altyapısının yenilenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin 8 mahallesinde kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının yenilenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, toplam 116 bin 681 metre yeni içme suyu altyapısı imal edilecek. Projeye yaklaşık 300 milyon TL yatırım yapılacak.

Antalya Su ve Atıksu (ASAT) İdaresi Genel Müdürlüğü, Elmalı ilçesinde altyapı yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçenin farklı mahallelerinde yürütülen içme suyu ve kanalizasyon hat yenileme çalışmaları ile yıllardır süregelen altyapı sorunları kalıcı olarak çözüme kavuşturuluyor.

"Karyağdı'da içme suyu ve kanalizasyon altyapısı yenileniyor"

Çalışmalar kapsamında Elmalı merkez Karyağdı Mahallesi'nde hem içme suyu hem de kanalizasyon altyapısı yenileniyor. Kullanım ömrünü tamamlayan mevcut hatların yerine yeni altyapı imalatları gerçekleştirilirken, mahallenin altyapısının daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

"Şebeke hatlar ve sayaçlar yenileniyor"

Çalpınar, Kızılpınar ve Bozhöyük mahallelerinde içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesinin yanı sıra sayaç değişimleri de gerçekleştiriliyor. Yeni sayaçların muhafaza altına alınmasıyla birlikte hem ölçüm sistemlerinin yenilenmesi hem de sayaçların dış etkenlere karşı korunması sağlanıyor.

"116 bin 681 metre yeni içme suyu hattı"

Geçmen, Eskihisar, Yuva ve Akçay mahallelerinde de içme suyu hatlarının yenilenmesi ve akıllı sayaç uygulamasına geçilmesi planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Elmalı'nın farklı mahallelerinde toplam 116 bin 681 metre yeni içme suyu altyapısı oluşturulmuş olacak.

"Elmalı'nın su altyapısı güçleniyor"

Öte yandan Yuva Kazanpınar mevkisinden Elmalı merkeze su taşıyacak 13 bin 264 metre uzunluğundaki 400 milimetre çaplı çelik isale hattında kaynak ve döşeme çalışmaları da devam ediyor. Yürütülen çalışmalarla birlikte Elmalı'nın içme suyu altyapısının yenilenmesi, su iletim kapasitesinin güçlendirilmesi ve ilçedeki içme suyu hizmetlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.