ASAT Elmalı'da 8 mahallede 116 bin 681 metre içme suyu hattı yenileyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ASAT Elmalı'da 8 mahallede 116 bin 681 metre içme suyu hattı yenileyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ASAT Elmalı\'da 8 mahallede 116 bin 681 metre içme suyu hattı yenileyecek
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı'nın 8 mahallesinde kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yeniliyor. Proje kapsamında toplam 116 bin 681 metre yeni içme suyu altyapısı imal edilecek ve çalışmalara yaklaşık 300 milyon TL yatırım yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı'da içme suyu ve kanalizasyon altyapısının yenilenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin 8 mahallesinde kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının yenilenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, toplam 116 bin 681 metre yeni içme suyu altyapısı imal edilecek. Projeye yaklaşık 300 milyon TL yatırım yapılacak.

Antalya Su ve Atıksu (ASAT) İdaresi Genel Müdürlüğü, Elmalı ilçesinde altyapı yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçenin farklı mahallelerinde yürütülen içme suyu ve kanalizasyon hat yenileme çalışmaları ile yıllardır süregelen altyapı sorunları kalıcı olarak çözüme kavuşturuluyor.

"Karyağdı'da içme suyu ve kanalizasyon altyapısı yenileniyor"

Çalışmalar kapsamında Elmalı merkez Karyağdı Mahallesi'nde hem içme suyu hem de kanalizasyon altyapısı yenileniyor. Kullanım ömrünü tamamlayan mevcut hatların yerine yeni altyapı imalatları gerçekleştirilirken, mahallenin altyapısının daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

"Şebeke hatlar ve sayaçlar yenileniyor"

Çalpınar, Kızılpınar ve Bozhöyük mahallelerinde içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesinin yanı sıra sayaç değişimleri de gerçekleştiriliyor. Yeni sayaçların muhafaza altına alınmasıyla birlikte hem ölçüm sistemlerinin yenilenmesi hem de sayaçların dış etkenlere karşı korunması sağlanıyor.

"116 bin 681 metre yeni içme suyu hattı"

Geçmen, Eskihisar, Yuva ve Akçay mahallelerinde de içme suyu hatlarının yenilenmesi ve akıllı sayaç uygulamasına geçilmesi planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Elmalı'nın farklı mahallelerinde toplam 116 bin 681 metre yeni içme suyu altyapısı oluşturulmuş olacak.

"Elmalı'nın su altyapısı güçleniyor"

Öte yandan Yuva Kazanpınar mevkisinden Elmalı merkeze su taşıyacak 13 bin 264 metre uzunluğundaki 400 milimetre çaplı çelik isale hattında kaynak ve döşeme çalışmaları da devam ediyor. Yürütülen çalışmalarla birlikte Elmalı'nın içme suyu altyapısının yenilenmesi, su iletim kapasitesinin güçlendirilmesi ve ilçedeki içme suyu hizmetlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Antalya Büyükşehir BelediyesiAntalya Su ve Atıksu İdaresiElmalıGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
Salah’tan Beşiktaş’a olay gönderme Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme
Paris alev alev, onlar keyifte Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar Paris alev alev, onlar keyifte! Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
14:46
Ne yaptın Onana Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket
Ne yaptın Onana! Kurtarışlarını bile gölgede bırakan hareket
14:31
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
14:19
Nikahta gergin anlar Memurun tavrı, Ahmet Özer’i küplere bindirdi
Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi
14:04
Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7’lik artış hesabı
Net asgari ücret 37 bin 536 TL olabilir: 2027 bütçesindeki yüzde 33,7'lik artış hesabı
13:43
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
13:27
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 14:51:05. #7.12#
SON DAKİKA: ASAT Elmalı'da 8 mahallede 116 bin 681 metre içme suyu hattı yenileyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei