Atlas’ın binlerce kilometrelik yolculuğu GPS ile izlenecek - Son Dakika
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Atlas’ın binlerce kilometrelik yolculuğu GPS ile izlenecek

Atlas’ın binlerce kilometrelik yolculuğu GPS ile izlenecek
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Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altındaki leylek çiftinin yavrusu Atlas'a, göç yolculuğunun izlenmesi için GPS takip cihazı takıldı. Elde edilen veriler leyleklerin göç dinamikleri araştırmalarına kaynak olacak.

Kocaeli'nin doğa turizmi merkezlerinden Ormanya'da, koruma altındaki leylek çiftinin yavrusu olarak dünyaya gelen ve gelişim süreci 7/24 canlı yayınlanan "Atlas" isimli leyleğe, yaklaşan göç yolculuğunun izlenebilmesi amacıyla GPS takip cihazı takıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki Düşkün Leylekler Evi'nde dünyaya gelen Atlas adlı leyleğin göç rotası, takılan uydu vericisiyle (GPS) bilimsel olarak izlenecek.

Merkezde tedavi ve koruma altında bulunan Pişmaniye ile Bulut isimli leylek çiftinin yavrusu olarak yumurtadan çıkan Atlas'ın büyüme serüveni, veteriner hekimler ve biyologlar tarafından titizlikle takip edildi. Leylek ailesinin yuvasına kurulan özel kamera sistemiyle Atlas'ın beslenme ve fiziksel gelişimi, Ormanya'nın sosyal medya hesapları üzerinden doğaseverler için 7/24 canlı yayınlandı.

Halkalandı ve GPS cihazı yerleştirildi

Yaklaşan göç mevsimi öncesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin ortak çalışmasıyla Atlas'ın kapsamlı sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Uzmanlar gözetiminde kan ve kanat ölçümleri tamamlanan leyleğe, önce kimlik niteliği taşıyan uluslararası geçerliliğe sahip halka, ardından da sırtına GPS takip cihazı yerleştirildi.

Bilimsel çalışmalara kaynak oluşturacak

Bu teknolojik donanım sayesinde Atlas'ın göç dönemindeki tüm hareketleri, mola vereceği sulak alanlar ve kat edeceği binlerce kilometrelik rota anbean kayıt altına alınacak.

Elde edilecek bilimsel verilerin; leyleklerin küresel göç dinamiklerinin derinlemesine incelenmesi, hayatta kalma başarılarının ölçülmesi ve mola verdikleri stratejik konaklama alanlarının korunması çalışmalarına önemli bir kaynak oluşturması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Hayvanlar, Kocaeli, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Atlas’ın binlerce kilometrelik yolculuğu GPS ile izlenecek - Son Dakika

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