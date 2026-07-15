Ava Ore Şelalesi: Doğanın Büyüsü

Hakkari'nin doğal güzellikleri arasında öne çıkan Ava Ore Şelalesi, dört mevsim sunduğu eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini mest ediyor.

Merkeze bağlı Ağaçdibi köyü yakınlarında bulunan şelale, yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen berrak suyuyla doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının gözde rotalarından biri haline geldi. Yaz aylarında serin havası ve yemyeşil doğasıyla huzurlu bir kaçış noktası sunan Ava Ore Şelalesi, çevresindeki piknik alanları ve yürüyüş parkurlarıyla da dikkat çekiyor.

Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, doğanın sunduğu bu eşsiz atmosferde vakit geçirerek bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor.

Kış mevsiminde ise hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle şelalenin büyük bölümü buz tutuyor. Oluşan dev buz sarkıtları ve donmuş su kütleleri güzel görüntüler oluştururken, macera ve doğa tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Doğasever Orhan Emen, doğal güzellikleriyle Hakkari'nin turizm potansiyeline önemli katkı sağlayan Ava Ore Şelalesi'nin her mevsim farklı bir görsel şölen sunarak keşfedilmeyi bekleyen saklı cennetler arasında yer aldığını söyledi.

Yetkililer, ziyaretçilerin doğal yapının korunmasına özen göstermelerini ve çevre temizliği konusunda duyarlı davranmalarını istedi. - BİTLİS