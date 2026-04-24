Ay-yıldızlı ışıklar Demirci'yi aydınlattı
Ay-yıldızlı ışıklar Demirci'yi aydınlattı

24.04.2026 14:36  Güncelleme: 14:37
Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ana arterler, Ay-Yıldız motifli 220 dekoratif aydınlatma direğiyle donatılarak modern bir görünüme kavuşturuldu.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'nın öncülüğünde sürdürülen "hizmet seferberliği" projeleri çerçevesinde ilçe merkezinde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirildi. İlçenin uzun süredir ihtiyaç duyulan altyapı ve çevre düzenlemeleri, görsel estetikle birleştirilerek dikkat çekici bir dönüşüm sağlandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında Nurullah Doğruel Bulvarı, Şehit Astsubay Uğur Palancı Caddesi, Prestij Caddesi, Atıf Akın Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Caddesi ve Hamam Sokak baştan sona yenilendi. Üzerlerinde belediye logosu ile Türk bayrağının simgesi Ay-Yıldız motiflerinin yer aldığı toplam 220 yeni nesil dekoratif aydınlatma direği ekipler tarafından kısa sürede monte edilerek hizmete sunuldu.

Yeni aydınlatmalar sayesinde cadde ve sokaklar yalnızca estetik bir görünüme kavuşmakla kalmadı, aynı zamanda gece güvenliği de önemli ölçüde artırıldı.

Atıl alanlar yaşam alanına dönüşüyor

Öte yandan Demirci Belediyesi, ilçedeki sosyal yaşamı canlandırmak amacıyla atıl durumdaki alanları da yeniden düzenliyor. İlçe merkezinde bulunan kullanılmayan bir alan estetik bir şelaleye dönüştürülürken, Prestij Caddesi üzerine inşa edilen 5 bin kişi kapasiteli konser ve etkinlik alanı da vatandaşların hizmetine açıldı.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçeyi daha modern ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk gün hemşehrilerimize ışıl ışıl bir Demirci sözü vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız sadece karanlığı aydınlatmak değil, ilçemizin estetiğini ve ruhunu ön plana çıkarmak. Tüm projelerimiz Demirci'yi daha ileriye taşımak içindir" dedi.

Yeni aydınlatma çalışmalarının ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Kara, hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
