Ayder Yaylası yolundaki izinsiz yapılar kaldırıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Ayder Yaylası yolunda izinsiz yapılaşmayla mücadele kapsamında önemli bir çalışma daha hayata geçirildi. Çamlıhemşin Kaymakamlığı koordinesinde, Karayolları ekipleri ile Çamlıhemşin Belediyesi ekiplerinin ortak çalışması sonucunda Ayder Yaylası yolu üzerinde bulunan izinsiz yapılar kaldırıldı.

Bölgenin doğal yapısının korunması, kamu alanlarının işgal edilmesinin önüne geçilmesi ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, daha önce tespit edilen izinsiz yapılar iş makineleri yardımıyla tek tek kaldırıldı. Ekipler, çalışma boyunca gerekli güvenlik tedbirlerini alırken, söküm işlemleri kontrollü bir şekilde tamamlandı.

Ayder Yaylası yolu, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin kullandığı Çamlıhemşin'in en önemli turizm güzergahlarından biri olarak öne çıkıyor. Yol güzergahında bulunan izinsiz yapıların kaldırılmasıyla hem ulaşım güvenliğinin artırılması hem de bölgenin doğal ve estetik görünümünün korunması hedefleniyor. Çalışmaların ardından yol kenarında daha düzenli ve güvenli bir görünüm oluştu.

Yetkililer, doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Çamlıhemşin'de plansız ve izinsiz yapılaşmaya kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Özellikle kamu alanlarını işgal eden ve yasal mevzuata aykırı şekilde inşa edilen yapıların tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Karayolları ve Çamlıhemşin Belediyesi'nin koordinasyonuyla gerçekleştirilen bu çalışmanın, ilçede doğal çevrenin korunması ve kamu düzeninin sağlanması adına büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yetkililer, benzer denetim ve uygulamaların ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini belirterek vatandaşların yapılaşma öncesinde ilgili kurumlardan gerekli izinleri almaları gerektiğini hatırlattı. - RİZE