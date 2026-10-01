Aydın Buharkent\'te domates alanlarında canavar otu tespit edildi, üreticiler uyarıldı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde tarım arazilerinde yapılan kontrollerde, domates başta olmak üzere sebze üretimini tehdit eden istilacı canavar otu tespit edilirken, üreticiler mücadele konusunda uyarıldı.

Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımı Projesi kapsamında dağıtılan domates fidelerinin dikim alanlarında yapılan kontroller sırasında bazı bahçelerde canavar otu (Orobanj) tespit edildi. Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, canavar otunun çiçekli ve parazit bir bitki olduğu belirtildi. Domates ve patlıcan gibi tarla sebzelerinde bitkinin besinlerine ortak olan canavar otunun, ürün veriminde ciddi kayıplara yol açabildiği ifade edildi. Verim kaybının yüzde 5 ile yüzde 100 arasında değişebildiğine dikkat çekilen bilgilendirmede, canavar otuna karşı henüz etkili bir ilaç bulunmadığı kaydedildi. Mücadelede elle yolma, ürün münavebesi, solarizasyon, nadas ve toprak işlemenin en etkili yöntemler arasında yer aldığı belirtildi. Özellikle canavar otunun çiçeklenme döneminin hemen ardından, tohum oluşmadan önce yapılacak derin toprak işlemesinin gelecek yıl tarladaki parazit bitki popülasyonunun önemli ölçüde azaltılmasına katkı sağlayacağı bildirilirken ilçe tarım ekipleri, üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol ederek canavar otunun yayılmasına karşı erken dönemde mücadele etmesinin önemine dikkat çekti.