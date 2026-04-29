Aydın Büyükşehir Akbük yolunu yeniliyor
29.04.2026 12:13  Güncelleme: 12:14
Aydın Büyükşehir Belediyesi Akbük Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan ana yolda asfalt serim çalışmalarına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde Aydın'ın dört bir yanında hayata geçirilen yatırım, çalışma, hizmet ve projeler devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Didim ilçesi Akbük Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan ana yolda asfalt serim çalışmalarına başladı. Bölgeye kazandırılan altyapı yatırımlarının ardından gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları sürerken asfalt serimi ile eş zamanlı olarak kaldırım yapımı da gerçekleştiriliyor. Güzergahta sinyalizasyon, trafik levha düzenlemeleri ve yol çizgi çalışmaları da gerçekleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol, yenilenmiş haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Tüm ilçelerde yatırım, proje ve çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızın tüm ilçelerinde ulaşım altyapısını güçlendiren yatırımlarımızı eş zamanlı olarak hayata geçiriyoruz. Hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyor, projelerimizi kentimize kazandırıyoruz. Aydınımız için üretmeye devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

