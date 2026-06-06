Büyükşehir'in çalışmalarıyla öğrenciler çevre bilincini öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehir'in çalışmalarıyla öğrenciler çevre bilincini öğreniyor

Büyükşehir\'in çalışmalarıyla öğrenciler çevre bilincini öğreniyor
06.06.2026 11:11  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Çevre Haftası kapsamında Aydın'da 'Dünya Bize Emanet' temasıyla düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, belediye ve kamu personeli doğa yürüyüşü, kıyı temizliği ve deniz dibi temizliği yaparak çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalara katıldı.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında Aydın'da "Dünya Bize Emanet" temasıyla düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, belediye ve kamu personeli doğa yürüyüşü, kıyı temizliği, deniz dibi çalışmaları ile çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalara katıldı.

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında kent genelinde çevre bilincini arttırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla programlar düzenlendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "Dünya Bize Emanet" temasını taşıyan programlar, Aydın genelinde geniş kapsamlı çevre uygulamalarıyla tamamlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çevreye duyarlı projelerinin öncülük ettiği etkinliklerde öğrenciler ile Büyükşehir Belediyesi personelleri ve Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelleri çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalara katıldı. Etkinlikler kapsamında, Aydın Büyükşehir Belediyesi personelleri, Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelleri ve öğrencilerin katılımıyla Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda Kavaklıburun ile Karasu Koyu arasında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından koy temizliği yapılarak öğrencilere deniz ve kıyı ekosisteminin korunması, iklim değişikliği ile mücadele, temiz su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve plastik atık kirliliğine karşı bilinç oluşturulması konularında eğitim verildi.

"Çevre gelecek nesillerden ödünç alınmış en değerli emanettir"

Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler için Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ne teknik gezi de düzenlendi. Gezide öğrencilere atıkların toplanmasından bertaraf süreçlerine kadar olan aşamalar anlatıldı. "Çevre, geçmişten kalan bir miras değil, gelecek nesillerden ödünç alınmış en değerli emanettir" anlayışıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve atık oluşumunun azaltılmasının önemi anlatıldı. Öğrenciler, atıkların çevre üzerindeki etkileri ve geri kazanım süreçleri hakkında da bilgilendirildi.

Mavi Vatan'ın derinliklerinde deniz dibi temizliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar tarafından Güvercinada açıklarında deniz dibi temizliği de gerçekleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı da eş zamanlı olarak yüzey temizliği yaptı. Etkinlik kapsamında deniz yaşamının korunmasına dikkat çekmek amacıyla deniz dibinden çeşitli atıklar çıkarılırken, "Hayalet Ağ ve Deniz Çöpü Temizliği" çalışmaları ile temiz, üretken ve sürdürülebilir denizlerin önemine vurgu yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla denizlerin korunmasının yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de ortak sorumluluğu olduğu mesajı verildi.

"Aydınımızın doğası hepimize emanet"

Aydın'ın her bir yeşil yaprağını ve her bir damla suyunu korumak için projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Biz bu şehre ve bu doğaya sadece bugün için değil, geleceğimiz olan çocuklarımız için de gözümüz gibi bakıyoruz. Türkiye Çevre Haftası etkinlikleriyle hem derin maviliklerimizi koruduk hem de öğrencilerimize atık yönetiminin önemini uygulamalı olarak gösterdik. 'Dünya Bize Emanet' bilinciyle, çevre dostu belediyecilik anlayışımızdan ve Aydınımızın doğasını koruma kararlılığımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Aydınımızın doğası hepimize emanet, bizler de bu emanetin en büyük bekçileriyiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Eğitim, Aydın, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Büyükşehir'in çalışmalarıyla öğrenciler çevre bilincini öğreniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’e Trabzon’da görkemli karşılama: Sizler tarihin doğru tarafındasınız Özel'e Trabzon'da görkemli karşılama: Sizler tarihin doğru tarafındasınız
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Bingöl’de minibüs ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Bingöl'de minibüs ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Dünyada sadece Türkiye’de var 81 ilden vatandaşlar akın ediyor Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
İrem Derici’nin, “Futbolcu olsaydım sizce hangi mevki olurdu sorusuna Okan Buruk’tan bomba yanıt İrem Derici'nin, "Futbolcu olsaydım sizce hangi mevki olurdu? sorusuna Okan Buruk'tan bomba yanıt
Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük
Erman Toroğlu hakkında beraat kararı Erman Toroğlu hakkında beraat kararı

11:08
“Kürt kadın“ fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
11:08
Üyeler birbirine girdi Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda kavga
Üyeler birbirine girdi! Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kavga
10:33
Canlı: Fenerbahçe’de seçim günü
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü
10:21
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
10:06
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
09:33
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım’a tepki yağıyor
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" esprisine kahkaha atan Binalı Yıldırım'a tepki yağıyor
09:00
Rahmi Koç’un “Kürt Kadın“ şakasına tepki yağıyor AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
08:28
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 11:14:22. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir'in çalışmalarıyla öğrenciler çevre bilincini öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.