Büyükşehir\'in çalışmalarıyla öğrenciler çevre bilincini öğreniyor

Türkiye Çevre Haftası kapsamında Aydın'da "Dünya Bize Emanet" temasıyla düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, belediye ve kamu personeli doğa yürüyüşü, kıyı temizliği, deniz dibi çalışmaları ile çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalara katıldı.

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında kent genelinde çevre bilincini arttırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla programlar düzenlendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "Dünya Bize Emanet" temasını taşıyan programlar, Aydın genelinde geniş kapsamlı çevre uygulamalarıyla tamamlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çevreye duyarlı projelerinin öncülük ettiği etkinliklerde öğrenciler ile Büyükşehir Belediyesi personelleri ve Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelleri çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalara katıldı. Etkinlikler kapsamında, Aydın Büyükşehir Belediyesi personelleri, Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelleri ve öğrencilerin katılımıyla Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda Kavaklıburun ile Karasu Koyu arasında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından koy temizliği yapılarak öğrencilere deniz ve kıyı ekosisteminin korunması, iklim değişikliği ile mücadele, temiz su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve plastik atık kirliliğine karşı bilinç oluşturulması konularında eğitim verildi.

"Çevre gelecek nesillerden ödünç alınmış en değerli emanettir"

Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler için Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ne teknik gezi de düzenlendi. Gezide öğrencilere atıkların toplanmasından bertaraf süreçlerine kadar olan aşamalar anlatıldı. "Çevre, geçmişten kalan bir miras değil, gelecek nesillerden ödünç alınmış en değerli emanettir" anlayışıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve atık oluşumunun azaltılmasının önemi anlatıldı. Öğrenciler, atıkların çevre üzerindeki etkileri ve geri kazanım süreçleri hakkında da bilgilendirildi.

Mavi Vatan'ın derinliklerinde deniz dibi temizliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar tarafından Güvercinada açıklarında deniz dibi temizliği de gerçekleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı da eş zamanlı olarak yüzey temizliği yaptı. Etkinlik kapsamında deniz yaşamının korunmasına dikkat çekmek amacıyla deniz dibinden çeşitli atıklar çıkarılırken, "Hayalet Ağ ve Deniz Çöpü Temizliği" çalışmaları ile temiz, üretken ve sürdürülebilir denizlerin önemine vurgu yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla denizlerin korunmasının yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de ortak sorumluluğu olduğu mesajı verildi.

"Aydınımızın doğası hepimize emanet"

Aydın'ın her bir yeşil yaprağını ve her bir damla suyunu korumak için projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Biz bu şehre ve bu doğaya sadece bugün için değil, geleceğimiz olan çocuklarımız için de gözümüz gibi bakıyoruz. Türkiye Çevre Haftası etkinlikleriyle hem derin maviliklerimizi koruduk hem de öğrencilerimize atık yönetiminin önemini uygulamalı olarak gösterdik. 'Dünya Bize Emanet' bilinciyle, çevre dostu belediyecilik anlayışımızdan ve Aydınımızın doğasını koruma kararlılığımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Aydınımızın doğası hepimize emanet, bizler de bu emanetin en büyük bekçileriyiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN