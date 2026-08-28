Aydın'da Hayvan Pazarlarında Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Hayvan Pazarlarında Denetim

Aydın\'da Hayvan Pazarlarında Denetim
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli ve Çine'deki hayvan pazarlarında küpesiz hayvanlara uyarı yapıldı, denetimler sürüyor.

Aydın'ın Nazilli ve Çine ilçelerindeki hayvan pazarlarında denetimlerini sürdüren ekipler, küpesiz hayvanların işletmeden çıkarılamayacağı ve pazarlara sokulamayacağı konusunda hayvan sahipleri ile celepleri uyardı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hayvan sağlığının korunması ve mevzuata aykırı hayvan hareketlerinin önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Nazilli ve Çine ilçelerinde faaliyet gösteren hayvan pazarlarında kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman, konu sorumlusu Veteriner Hekim Mustafa Baysal, Veteriner Hekim Tayfun Ercan ve ilçe müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, hayvanların sağlık durumları ve hareketlerine ilişkin kontroller yapılırken pazarların teknik ve hijyenik yeterlilikleri de incelendi. Denetimlerde hayvan sahipleri ve hayvan ticareti yapan celeplere, kulak küpesi bulunmayan hayvanların işletmeden çıkarılmasının mevzuata aykırı olduğu hatırlatıldı. Ayrıca küpe, hayvan pasaportu ve veteriner sağlık raporu bulunmadan gerçekleştirilen hayvan hareketlerinin yol açabileceği sağlık ve idari sorunlar konusunda bilgilendirme yapıldı. Yetkililer, kulak küpesi bulunmayan hayvanların işletmeden çıkarılamayacağını ve nakledilemeyeceğini, hayvan pazarlarına giriş yapamayacağını ve mezbahalarda kesilemeyeceğini belirtti. Denetimlerde küpesiz hayvan tespit edilmesi halinde ise ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Öte yandan, kulak küpesi düşen hayvanların sahiplerinin durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve/veya Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne bildirmeleri gerektiği vurgulandı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan pazarlarına yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, Çevre, Çine, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın'da Hayvan Pazarlarında Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayınpederi tarafından dolandırıldı “Bu dosyalar bir kıza yazdığım aşk mektubu değil“ Kayınpederi tarafından dolandırıldı! "Bu dosyalar bir kıza yazdığım aşk mektubu değil"
Avrupa’nın en yaşlı hükümdarından kötü haber Kraliyet alarma geçti Avrupa'nın en yaşlı hükümdarından kötü haber! Kraliyet alarma geçti
Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor
Ay tutulması için saat verildi Türkiye’den de izlenebilecek Ay tutulması için saat verildi! Türkiye'den de izlenebilecek
Pennywise ile hafızalara kazınmıştı Tim Curry’den acı haber Pennywise ile hafızalara kazınmıştı! Tim Curry'den acı haber
Nepal’de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp Nepal'de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp

13:08
CIA Direktörü’nden Rusya’ya Ukrayna ile Anlaşma Çağrısı
CIA Direktörü'nden Rusya'ya Ukrayna ile Anlaşma Çağrısı
12:46
Fenerbahçe’den taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi Ferdi Kadıoğlu geliyor
Fenerbahçe'den taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi! Ferdi Kadıoğlu geliyor
12:25
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
11:36
Nepal’den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
10:47
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
10:45
Aydınspor’un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu Yüzlerce başvuru yapıldı
Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 13:32:22. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Hayvan Pazarlarında Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement