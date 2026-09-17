Aydın\'daki milli parkta kaçak avcılık iddiası, 300 metrelik balık ağı görüntülendi

Aydın'daki Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın Didim tarafında, flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türünün yaşam alanında kaçak avcılık yapıldığı öne sürüldü; hayvansever İbrahim Kaya tarafından havadan görüntülenen bölgede yaklaşık 300 metrelik balık ağı tespit edildi.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Aydın, birçok endemik bitki ve kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda hayvanseverler de, Aydın sınırlarında yer alan ve adeta yaban hayatının son sığınağı konumundaki Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın Didim tarafında kalan bölgeye dikkat çekti. Flamingolar başta olmak üzere birçok su kuşunun yaşam alanı olan bölgede, 'kaçak avcılık' yapıldığı iddiaları ise hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Hayvansever İbrahim Kaya tarafından havadan görüntülenen bölgede yaklaşık 300 metrelik balık ağı tespit edildi. Koruma alanı olan bölgede denetimlerin sıklaştırılmasını isteyen Kaya, uyarı tabelalarinin da asılarak doğal yaşam alanlarının daha etkin korunmasını istedi. Milli parkın Didim tarafındaki doğal yaşamı ve karşı karşıya kalınan çevre sorunlarına dikkat çeken Kaya'nın drone görüntülerinde flamingoların yanı sıra kaçak avcılık yapıldığı öne sürülen anlar, teknelerle suya serpme ağların atılması, su içerisinde yaklaşık 300 metre uzunluğunda olduğu belirtilen ağ, kıyıya terk edilmiş eski sandallar ve çevre kirliliği yer aldı.

"Kaçak avcılık had safhaya çıkmış durumda"

Bölgenin özellikle göçmen kuşlar açısından önemli bir yaşam ve konaklama alanı olduğunu belirten Kaya, yüzlerce kuş türünün bulunduğu milli parkta çok sayıda türün de ürediğini ifade etti. Göç güzergahındaki kuşların belirli dönemlerde bölgede konaklayarak besin ve su ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Kaya; "Dilek Yarımadası'nın Didim tarafında bulunan bölümünde kaçak avcılık had safhaya çıkmış durumda. Burası korunan alan. Bu alana giderken birçok koruyucu tedbirler uygulanması gerekirken yol boyunca bir tane uyarı tabelası bile bulunmuyor avcılığın yasak olduğuna dair. Güvenlik kameralarıyla izlenip anlık olarak müdahale edilmeli, avcılığın önüne geçilmeli, sürekli devriyeler atılmalı. Bu alanda yüzlerce kuş çeşidi yaşıyor. Onlarca kuş çeşidi de üremekte. Ülkenin en önemli kuş cennetlerinden bir tanesi aslında. Göç güzergahında bu kuşlar belli bir süre buralarda konaklarken besin ihtiyacını ve su ihtiyacını karşılayarak göçe devam ediyor. Denetimsizlik yüzünden bu kuşlar kaçak avcılar tarafından katlediliyorlar ya da sürekli rahatsız ediliyor" dedi.

"Kaçak avcılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Açıklamasında kamu kurum ve kuruluşlarına seslenen Kaya; "Bu alanlarda böyle kaçak avcılar cirit atmamalı. Kaçak avcıların kullanmış olduğu misinalar kuşların ayağına bağlanarak ölmesine sebep oluyor. Bunlarla etkili bir şekilde mücadele edilmeli. Biz vatandaşlar olarak oraya gittiğimizde uyarı tabelaları olmadığı için burada avcılığın yasak olup olmadığını araştırmak zorunda kaldık. Aynı zamanda bu sulak alanlarda endemik türde bitkilerimiz de yaşıyor. Avcıların sürekli bu bölgeye bilinçsiz olarak girmeleri bitkilerin ezilmesine ve yok olmasına sebep oluyor. Çevre kirliliği zaten had safhaya ulaşmış durumda. Koruma altında olan, milli servetimiz bu alanların etkin bir şekilde korunmasını yetkili kurumlardan talep ediyorum. Bizler de yaşamı savunan insanlar olarak bu kaçak avcılarla, canilerle sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.