Aydın Efeler'deki İkizdere Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla yüzde 42'ye ulaştı - Son Dakika
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Aydın Efeler'deki İkizdere Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla yüzde 42'ye ulaştı

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Aydın Efeler\'deki İkizdere Barajı\'nın doluluk oranı son yağışlarla yüzde 42\'ye ulaştı
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki İkizdere Barajı'nda doluluk oranı sonbahar yağışlarıyla yüzde 42 oldu. Aydın genelindeki barajların ortalama doluluk oranı 22 Ekim 2026 verilerine göre yüzde 43 olurken, 22 Ekim 2025'teki yüzde 10'a göre yüzde 330'luk artış yaşandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve çiftçilerin can damarlarından olan İkizdere Barajı, sonbaharda etkili olan yağışlarla bereketlenirken, barajın doluluk oranı da üreticilere umut oldu.

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın'da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranları, son yağışlarla birlikte artış gösterirken, Efeler ilçesindeki 195 milyon metreküp depolama hacmi olan İkizdere Barajı da bereketlendi. Barajın doluluk oranı çiftçilere umut olurken, önümüzdeki günlerde etkisini sürdürmesi beklenen yağışlarla birlikte barajın doluluk oranının daha da artması bekleniyor. Aydın ve çevre yerleşim yerlerinin suyunun karşılandığı İkizdere Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi ise adeta can suyu oldu.

Öte yandan 22 Ekim 2026 verilerine göre Aydın genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 43 olarak ölçüldü. Aydın genelinde 22 Ekim 2025 yılında yüzde 10 olan doluluk seviyesine göre yüzde 330'luk artış yaşanırken, Aydın'da bulunan 22 adet göletin ortalama doluluk oranı ise yüzde 48 oldu. Yine aynı dönemin verilerine göre ise İkizdere Barajı'nda doluluk oranı ise yüzde 42 olarak ölçüldü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın Efeler'deki İkizdere Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla yüzde 42'ye ulaştı - Son Dakika
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