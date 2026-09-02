Aydın'ın Söke ilçesinde hastalıktan ari işletmelerde rutin kan alım ve test işlemleri sürüyor - Son Dakika
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Aydın'ın Söke ilçesinde hastalıktan ari işletmelerde rutin kan alım ve test işlemleri sürüyor

Aydın\'ın Söke ilçesinde hastalıktan ari işletmelerde rutin kan alım ve test işlemleri sürüyor
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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki hastalıktan ari işletmelerde rutin kan alım ve test işlemleri gerçekleştiriyor. Hayvan sağlığının korunması ve sağlıklı hayvancılığın sürdürülebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, ekipler hayvanlardan kan örnekleri alarak gerekli kontrolleri yapıyor. Müdürlük, işletmelerde sağlık statüsünün korunması için saha çalışmalarının aralıksız devam edeceğini açıkladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hastalıktan ari işletmelerde rutin kan alım ve test işlemleri gerçekleştirilirken, hayvan sağlığının korunması ve sağlıklı yetiştiriciliğin sürdürülebilmesi amacıyla kontrollerin devam ettiği belirtildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki hastalıktan ari işletmelerde rutin kan alım ve test işlemleri gerçekleştiriliyor. Hayvan sağlığının korunması ve sağlıklı hayvancılığın sürdürülebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, hastalıktan ari işletmelerde gerekli kontrolleri gerçekleştirerek hayvanlardan kan örnekleri alıyor. Alınan numuneler, ilgili test ve analizlerin yapılması amacıyla değerlendiriliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hayvan hastalıklarının önlenmesi, işletmelerde sağlık statüsünün korunması ve sağlıklı yetiştiriciliğin sürdürülebilmesi amacıyla saha çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Hastalıktan ari işletmelerde rutin testlerin düzenli aralıklarla gerçekleştirilmesi, işletmelerin sağlık statüsünün takibi açısından yürütülen resmi kontrollerin bir parçası olarak uygulanıyor.

Kaynak: İHA

Aydın, Çevre, Tarım, Söke, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın'ın Söke ilçesinde hastalıktan ari işletmelerde rutin kan alım ve test işlemleri sürüyor - Son Dakika

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