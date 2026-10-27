Aydın Nazilli\'de canlı hayvan pazarına küpesiz ve belgesiz hayvan sokulmadı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki canlı hayvan pazarında yapılan denetimlerde hayvanların sağlık durumları, kulak küpeleri ve sevk belgeleri kontrol edilirken, kurallara aykırı hayvanların pazara girişine izin verilmedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Canlı Hayvan Pazarı'nda hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde pazara getirilen hayvanların sağlık durumları, kulak küpeleri ve sevk belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde küpesiz, belgesiz ve mevzuata aykırı hayvanların pazara girişine izin verilmezken, sorumlular hakkında idari işlem başlatıldı. Hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, üreticilerin emeğinin korunması ve hayvan ticaretinin güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla il genelindeki canlı hayvan pazarlarında denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.