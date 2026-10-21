Aydın Söke'de pamuk hasat makineleri üreticiler için sahada kontrol edildi - Son Dakika
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Aydın Söke'de pamuk hasat makineleri üreticiler için sahada kontrol edildi

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Aydın Söke\'de pamuk hasat makineleri üreticiler için sahada kontrol edildi
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Aydın Söke'de ilçe tarım ekipleri, pamuk hasadının uygun şartlarda yürütülmesi için hasat makinelerini sahada kontrol etti. Hastalıklara karşı pamuk kontrolleri de sürerken üreticilere bereketli sezon temennisinde bulunuldu.

Aydın'ın Söke ilçesinde sahaya inen ilçe tarım ekipleri, pamuk hasadının verimli ve uygun şartlarda gerçekleştirilmesi amacıyla hasat makinelerinin kontrollerini gerçekleştirdi.

Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta sezon hareketliliği devam ederken, beyaz altın üreticileri de ürünlerine gözü gibi bakıyor. Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde hastalıklara karşı pamuk kontrolleri de aralıksız sürerken, Söke ilçesinde de saha ekipleri pamuk hasadına katılarak kontrol gerçekleştirdi. Üreticilerin daha iyi verim alabilmesi ve pamuğun hastalıklara karşı korunması hedefiyle kontroller yapılırken, üreticilere bereketli bir sezon geçirilmesi temenni edildi. Pamuk üretiminde verimliliğin artırılması ve hasat sürecinin uygun şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, teknik ekipler sahada incelemelerde bulunurken, konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçe Müdürlüğümüz teknik ekibince pamuk hasat makinesi kontrolleri devam etmektedir. Üretimde verimlilik ve hasat sürecinin uygun şekilde yürütülmesi amacıyla saha çalışmalarımız sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelTarımAydınÇevreSökeSon Dakika

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