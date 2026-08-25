Deniz kaplumbağalarında yavru çıkışları sürüyor - Son Dakika
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Deniz kaplumbağalarında yavru çıkışları sürüyor

Deniz kaplumbağalarında yavru çıkışları sürüyor
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Aydın ve İzmir kıyılarında koruma altındaki deniz kaplumbağası yuvalarından çıkan 504 yavru denizle buluştu. Didim'de 11 yuvadan 8'inde, Kuşadası'nda ise Güzelçamlı sahilinde ilk çıkışlar gerçekleşti. Yapay ışıklara karşı önlemler sürüyor.

Aydın ve İzmir kıyılarında koruma altına alınan deniz kaplumbağası yuvalarından çıkan toplam 504 yavru denizle buluşurken, Kuşadası'nda ilk yavru çıkışları Güzelçamlı sahilinde gerçekleşti, Didim ilçesinde de 11 yuvadan 8'inde yavru çıkışları tamamlandı.

Aydın ve İzmir'de deniz kaplumbağalarının korunması ve yuvalama alanlarının takibine yönelik çalışmalar devam ederken, yuvalardan yavru çıkışları da sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar birimleri, Kuşadası ve Didim belediyeleri ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bu yıl şu ana kadar 504 yavru deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu.

Didim'de bu yıl 11 deniz kaplumbağası yuvası bulunduğu öğrenilirken, şu ana kadar 8 yuvada yavru çıkışları gerçekleştiği tespit edildi. Yuvaların düzenli kontrolleri yapılarak yavru çıkış süreçleri yakından takip ediliyor. Kuşadası kıyılarında bulunan 6 yuvadan ise ilk yavru çıkışları Güzelçamlı sahilinde gerçekleşti. Yuvadan çıkan 60 yavru, gönüllülerin desteğiyle güvenli bir şekilde denize ulaştırıldı. Yavru çıkışlarının Eylül ayında da devam etmesi beklenirken, çalışmalar kapsamında bilimsel destek de sağlanıyor. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan, deniz kaplumbağalarının korunması ve yuvaların takibine yönelik çalışmalara bilimsel katkı sunuyor. Yuva çıkışlarını tamamlayan gönüllülere ise EKODOSD tarafından "Caretta Dostu" belgeleri takdim edildi.

Yapay ışıkla mücadele ediliyor

Özellikle Kuşadası'nda kumsalların arka bölümlerinin işletme ve konutlarla çevrili olması nedeniyle yapay ışıkların, yavru deniz kaplumbağaları açısından önemli bir sorun oluşturduğunu ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Yuvaların tamamında yavruların ışıklardan etkilenmemesi için perdeleme ve yönlendirme kanalları oluşturularak, güvenli bir şekilde denize ulaşmaları sağlanıyor. Deniz kaplumbağalarının kumsala çıkması, yuva alanını seçmesi, yumurtalarını bırakması ve yeniden denize dönmesi son derece hassas bir süreçtir. Bu nedenle kumsalda bir deniz kaplumbağası görüldüğünde kesinlikle yaklaşılmaması, önünün kesilmemesi, flaş kullanılmaması ve üzerine yapay ışık tutulmaması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, deniz kaplumbağalarını uzaktan ve sessizce izlemeleri, onların doğal davranışlarını hiçbir şekilde engellememeleridir. Unutulmamalıdır ki bir deniz kaplumbağasının kumsala çıkması doğal bir olaydır. Ona yardımcı olmanın en doğru yolu, müdahale etmeden, rahatsız etmeden ve yaşam alanına saygı göstererek doğal sürecini tamamlamasına izin vermektir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Deniz kaplumbağalarında yavru çıkışları sürüyor - Son Dakika

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