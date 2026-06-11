Ayvalık'ta su mirası konuşulacak - Son Dakika
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Ayvalık'ta su mirası konuşulacak

Ayvalık\'ta su mirası konuşulacak
11.06.2026 12:35  Güncelleme: 12:37
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 'Ayvalık Kent Buluşmaları'nın üçüncüsü, 13 Haziran'da su kaynakları ve su kültürü gündemiyle gerçekleştirilecek.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen "Ayvalık Kent Buluşmaları"nın üçüncüsü, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, buluşmada, kent yaşamına ilişkin fikirlerin paylaşılacağını ve Ayvalık'ın geleceğine yönelik ortak akıl oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Ayvalık'ın geleceğine ilişkin konuların ele alındığı "Ayvalık Kent Buluşmaları" etkinliğinin üçüncüsü, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenecek. Bu yılki buluşmada, kentin önemli değerlerinden biri olan su kaynakları ve su kültürü masaya yatırılacak.

"Ayvalık Su Mirasını Geleceğe Taşıyabilir mi?" başlığıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, suyun tarihi, kültürel ve çevresel boyutları ele alınırken, daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve insan odaklı bir Ayvalık için görüş alışverişinde bulunulacak.

Tüm vatandaşların davet edildiği etkinlik, 13 Haziran Cumartesi günü saat 09.45'te Kırlangıç Yaşam Merkezi içerisindeki Tarihi Sabunhane Salonu'nda gerçekleştirilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kent Konseyi, Balıkesir, Ayvalık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ayvalık'ta su mirası konuşulacak - Son Dakika

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