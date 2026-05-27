Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden sıkı denetim

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çevre düzeni ve kamu sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yazlıklarına ve ikinci konutlarına gelen vatandaşların gerçekleştirdiği bahçe temizlikleri sonrası ortaya çıkan atıkların uygunsuz şekilde çevreye bırakılması nedeniyle denetimler sıklaştırıldı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, özellikle bahçe atıkları, budama artıkları ve inşaat atıklarının çöp konteynerlerinin yanına ya da gelişigüzel alanlara bırakılmasının çevre kirliliğine yol açtığını belirtti. Kent estetiğini ve çevre sağlığını korumak amacıyla yapılan çalışmalarda, sorumlusu tespit edilemeyen atıkların belediye ekipleri tarafından toplandığı ifade edildi.

Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, atıkları usulsüz şekilde bırakan kişiler tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulanıyor.

Yetkililer, bahçe atıklarını belirlenen alanlar dışında bırakan kişiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince işlem yapıldığını, inşaat atık ve artıklarını depolama alanları dışına bırakanlar hakkında ise aynı kanunun 41/4 maddesi kapsamında cezai işlem uygulandığını vurguladı.

Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, tüm vatandaşlara çevre temizliği konusunda daha duyarlı olunması çağrısında bulunarak, "Daha temiz ve yaşanabilir bir Ayvalık için kurallara hep birlikte uymalı, çevremizi birlikte korumalıyız" mesajını verdi. - BALIKESİR