Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden sıkı denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden sıkı denetim

Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden sıkı denetim
27.05.2026 08:25  Güncelleme: 08:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediye zabıta ekipleri, bahçe temizliği sonrası atıklarını gelişigüzel bırakanlara cezai işlem uyguluyor. Denetimler yaz sezonuyla birlikte arttırıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çevre düzeni ve kamu sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yazlıklarına ve ikinci konutlarına gelen vatandaşların gerçekleştirdiği bahçe temizlikleri sonrası ortaya çıkan atıkların uygunsuz şekilde çevreye bırakılması nedeniyle denetimler sıklaştırıldı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, özellikle bahçe atıkları, budama artıkları ve inşaat atıklarının çöp konteynerlerinin yanına ya da gelişigüzel alanlara bırakılmasının çevre kirliliğine yol açtığını belirtti. Kent estetiğini ve çevre sağlığını korumak amacıyla yapılan çalışmalarda, sorumlusu tespit edilemeyen atıkların belediye ekipleri tarafından toplandığı ifade edildi.

Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, atıkları usulsüz şekilde bırakan kişiler tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulanıyor.

Yetkililer, bahçe atıklarını belirlenen alanlar dışında bırakan kişiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince işlem yapıldığını, inşaat atık ve artıklarını depolama alanları dışına bırakanlar hakkında ise aynı kanunun 41/4 maddesi kapsamında cezai işlem uygulandığını vurguladı.

Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, tüm vatandaşlara çevre temizliği konusunda daha duyarlı olunması çağrısında bulunarak, "Daha temiz ve yaşanabilir bir Ayvalık için kurallara hep birlikte uymalı, çevremizi birlikte korumalıyız" mesajını verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Balıkesir, 3. Sayfa, Belediye, Ayvalık, Zabıta, Bahçe, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden sıkı denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı

08:25
Kılıçdaroğlu’nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
Kılıçdaroğlu'nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
08:02
Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret etti “Bayram mesajı“ yanıtı dikkat çekti
Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! "Bayram mesajı" yanıtı dikkat çekti
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
06:07
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
01:59
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 09:03:52. #7.12#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden sıkı denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.