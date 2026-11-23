Ayvalık'ta dev dalgalar bağlı tekneleri batma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'de Edremit Körfezi'nde sabah başlayan fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu. Ayvalık'ta hızı 50-70 kilometreye ulaşan rüzgarın oluşturduğu dev dalgalar bağlı bazı teknelerde batma tehlikesi yarattı, Edremit'te aşırı yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Balıkesir'de Edremit Körfezi'nde sabah saatlerinde başlayan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Ayvalık'ta öğle saatlerinde hızı 50 ila 70 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Sahilleri döven dalgalar nedeniyle kıyılarda bağlı bazı tekneler batma tehlikesi yaşadı. Fırtınanın etkisini gösterdiği Edremit'te ise aşırı yağış nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.
Kaynak: İHA
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