Malatya\'da deprem sonrası büyük dönüşüm: Başkan Er ve Bakan Kurum\'dan iş birliği vurgusu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Bakan Murat Kurum'un destekleriyle Malatya'nın kısa sürede büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerine kendisine gösterdikleri ahde vefadan dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Malatya Merkez Sosyal Konut Belirleme Kurası, 5 bin 716 bağımsız birimden oluşan Merkez Çarşı ve Arıtma Tesisi açılışı programına katıldı.

"Şehrimiz bakanımızın destekleriyle kısa sürede ayağa kalktı"

Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'nın deprem sonrası yeniden inşa sürecinde önemli bir mesafe kat ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un destekleriyle şehrin kısa sürede ayağa kalktığını söyledi. Programın Malatya için büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Er, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, Bakanımız Murat Kurum'un çözüm odaklı yaklaşımı ve yerelde oluşturduğumuz güçlü iş birliği sayesinde Malatya çok hızlı bir şekilde yeniden ayağa kalktı" dedi.

"Gerçekten bir destan yazıldı"

Anahtar teslim töreninde yaşadığı bir anıyı paylaşan Başkan Er, evine kavuşan bir vatandaşın gözyaşları içinde, "Bu şehrin 20-30 yılda bile ayağa kalkamayacağını düşünüyordum. Ama iki yıl geçmeden bize anahtarımız teslim edildi." sözlerini hatırlatarak, "Gerçekten bir destan yazıldı" ifadelerini kullandı. Malatya'nın yalnızca konutlarla değil, altyapısı, ulaşım projeleri, sanayisi, turizmi, spor ve gençlik yatırımlarıyla geleceğe hazırlandığını dikkati çeken Başkan Sami Er, "Malatya'yı arayan basın mensuplarına her fırsatta 'Gelin, yeniden ayağa kalkışı ve nasıl dirençli bir şehir inşa edildiğini yerinde görün' diyorum. Geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Malatya, geçmişte olduğu gibi yeniden hak ettiği konuma ulaşacak ve yeniden 'Doğu'nun Paris'i olarak anılmaya devam edecek" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Bakan Murat Kurum'a ve projelerde görev alan tüm kurumlara teşekkür eden Başkan Er, "TOKİ, Emlak Konut, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ve Bakanlığımızın tüm ekipleri burada tarih yazdı. Malatya'mız adına emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kurum: Malatya'da çok güzel bir manzarayla karşı karşıyayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Malatya'da acının yerini umut, enkazın yerini sapasağlam 80 bin konut aldı" dedi. Bakan Kurum, Malatya'da çok güzel bir manzarayla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Bakan Murat Kurum, Saray Mahallesi'nde yer alan ve deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarıyla Malatya'nın en gözde caddesi haline gelen 'İstanbul Pasajı Sokağı'na ahde vefa gösterilerek, Büyükşehir Belediye Meclisince oy birliğiyle alınan kararla isminin verilmesinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Belediye Meclis Üyelerine teşekkür etti. Bakan Kurum, konuşmasında "Malatya'ya her gelişimizdeki coşkuya, bizi bir araya toplayan güzelliklere baktığımda binlerce kez Rabbime şükrediyorum. Malatya'mızın her sokağını ve caddesini nakış gibi süsledik. Bugün çok güzel bir manzarayla karşı karşıyayız. Bir şeref madalyası gibi ömrüm boyunca taşıyacağım hemşehriliğiniz; beni evladınız kardeşiniz kıldığınız için bir kez daha gönülden şükranlarımı sunuyorum. Yine oy birliğiyle karar alarak ismimizi, bu güzel şehirde yaşatarak, caddeye veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"50 yıl Malatya'ya hizmet edecek"

Bakan Murat Kurum, açılışı gerçekleştirilen ve 2,2 milyar lira bedelle yapımı gerçekleştirilen Duranlar'daki İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İller Bankası ile ortaklaşa inşa edildiğini, İkizce'de 200 bin nüfusa ve Malatya'nın 50 yılına hizmet edeceğini söyledi.