Bartın\'da ihbar üzerine kurtarılan yaralı karaca, tedavi sonrası doğaya bırakıldı

Bartın'da ihbar üzerine kurtarılan yaralı karaca, tedavi sonrası doğaya bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da yaralı bulunan karacayı fark eden vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekiplerce teslim alınan karaca, veterinerin tedaviyi tamamlamasının ardından yeniden doğaya bırakıldı.
Bartın'da yaralı halde bulunan karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Bartın'da yaralı halde bulunan karacayı bulan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından alınan karaca, veterinerin tedavisini tamamlamasının ardından tekrar doğaya salındı.
Kaynak: İHA
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