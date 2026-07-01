Bartın'da eve giren yılan, ekipler tarafından yakalanarak yeniden doğaya bırakıldı.
Uzunöz köyü Karaçay mevkisinde M.Ç'ye ait eve yılan girdi. Büyük panik yaşayan ev halkı, ekipleri arayarak yardım istedi. İhbar üzerine eve giden ekipler, gerçekleştirdiği operasyonla yılanı yakalamayı başardı. Ekipler, yılanı yeniden doğaya saldı. - BARTIN
Son Dakika › Çevre › Bartın'da Yılan Operasyonu - Son Dakika
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