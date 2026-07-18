Başiskele trafiğini rahatlatacak 2. etap projesinde sona doğru

Başiskele ilçesinde D-130 kara yoluna alternatif güzergah oluşturacak Selahattin Eyyübi Caddesi'nde ikinci etap yol genişletme ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Proje tamamlandığında 700 metrelik yol kesimi, gidiş-geliş çift şeritli (2x2) bölünmüş yol standardında hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen ve D-130 kara yoluna alternatif güzergah oluşturması hedeflenen proje kapsamında, Serdar Mahallesi'nde Muteber Sokak ile Pasinler Caddesi arasında kalan 700 metrelik kesim yeniden düzenleniyor. Mevcut durumda tek gidiş-gelişli olarak kullanılan yol, 20 metrelik imar genişliğine uygun şekilde çift şeritli (2x2) bölünmüş yola dönüştürülüyor. Ekipler, yol genişletme ve altyapı oluşturma faaliyetleri çerçevesinde kazı çalışmalarını yoğunlaştırırken, Pasinler Caddesi yönünde güvenliği artırmak amacıyla 150 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde taş istinat duvarı inşa etti. Kazı ve alt temel imalatlarının tamamlanmasının ardından güzergaha asfalt serilecek.

Otobüs durakları ve yaya yolları yenilenecek

Yol genişletme çalışmalarına ek olarak, güzergah üzerindeki toplu taşıma altyapısı da iyileştirilecek. Bu kapsamda caddeye iki yeni otobüs durak kabini yerleştirilecek.

Asfalt seriminin ardından yatay ve düşey trafik işaretlemelerinin yapılacağı caddede, engelli bireylerin kullanımına uygun erişilebilir yaya yolları oluşturulacak, refüj düzenlemesi ve dekoratif aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilecek.

Birinci etap çalışmaları 2022 yılında tamamlanan güzergahın ikinci etabının da bitirilmesiyle, yolun Başiskele Belediyesi yönündeki mevcut çift şeritli ağla entegre edilmesi ve bölgedeki araç geçiş kapasitesinin artırılması hedefleniyor. - KOCAELİ