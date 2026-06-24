Başiskele Koridor Projesi\'nde fiziki gerçekleşme yüzde 82\'ye ulaştı

Kocaeli'de D-130 Karayolu'ndaki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla hayata geçirilen Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nin 1. etap çalışmalarında yüzde 82 fiziki ilerleme kaydedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaklaşık 2 milyar lira yatırım bedeliyle yürütülen projede köprü, yol ve altyapı imalatlarının büyük bölümü tamamlandı. Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar kapsamında son köprünün kiriş montajları da bitirildi. Gün içerisinde her biri 20 metre uzunluğunda 14, gece saatlerinde ise her biri 30 metre uzunluğunda 9 prefabrik kirişin D-130 Karayolu üzerine yerleştirilmesiyle, projede yer alan 9 köprüdeki toplam 155 kirişin montaj süreci sona erdi. Hali hazırda 5 köprünün aktif olarak kullanıldığı bölgede, kalan 4 köprüdeki son düzenlemeler devam ediyor.

Kesintisiz ulaşım koridoru oluşacak

Proje sahasındaki iksa duvarı imalatlarının tamamlandığı ve hafriyat temizliğinin sürdüğü bildirildi. Betonarme çalışmalarının sona ermesinin ardından, altyapı ve üstyapıyı kapsayan yol genişletme imalatlarına başlanacak. Ayrıca bölgede muhtemel toprak kayması ve göçük risklerine karşı 479 fore kazık çakıldı. Proje kapsamında, zemin iyileştirme ve dolgu işlemlerinde kullanılan "geofoam" teknolojisinde de sona yaklaşıldı. Tek seferde 100 bin metreküp geofoam dolgu kullanılarak uygulanan yöntem sayesinde projede yaklaşık 350 milyon lira tasarruf sağlandığı belirtildi.

Tamamlandığında Başiskele güzergahında 16 kilometrelik kesintisiz bir ulaşım koridoru oluşturacak dev proje kapsamında; 9 köprü, 7 menfez ve 2 yaya üstgeçidi inşa ediliyor. Altyapı ve üstyapı imalatları için 20 bin metreyi aşan fore kazık, 167 bin ton PMT ve asfalt serimi, 30 bin metreküp beton ile 5 bin 500 ton demir donatı kullanılırken, güzergah boyunca 11 bin 500 metre oto korkuluk döşenerek sürüş güvenliği en üst seviyeye çıkarılacak. - KOCAELİ