Başkan Büyükkılıç’ın yakından takip ettiği Sahabiye’de dönüşüm hız kesmeden sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. Uygulama Etabı'nda çalışmalar yüzde 45 seviyesine ulaşırken, 3. Uygulama Etabı'nda hak sahipleriyle yürütülen uzlaşma görüşmelerinde yüzde 90 seviyesine gelindi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin merkezinde güvenli, modern ve dirençli bir şehir dokusu oluşturmayı hedefleyen projeyi yakından takip ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde kentin geleceğine yönelik hayata geçirdiği Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Kent merkezindeki en kapsamlı dönüşüm hamlelerinden biri olan projenin 2. Uygulama Etabı'nda çalışmalar yüzde 45 seviyesine ulaştı. Modern şehircilik anlayışıyla sürdürülen proje kapsamında, yalnızca yapıların yenilenmesi değil, aynı zamanda güvenli, sürdürülebilir ve afetlere dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Sahabiye'de dönüşümün ikinci etabında yüzde 45 seviyesi

Başkan Büyükkılıç'ın yakından takip ettiği Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 2. Uygulama Etabı, Kayseri'nin şehir merkezindeki dönüşüm sürecinin önemli aşamalarından birini oluşturuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen çalışmalar, Bakanlığın tevdi işlemleri doğrultusunda Emlak Konut GYO tarafından gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarla Sahabiye'nin, Kayseri'nin gelişen ve değişen şehir yapısına uygun, çağdaş ve güvenli bir yaşam alanına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

3. etapta uzlaşma yüzde 90'a ulaştı

Projenin 3. Uygulama Etabı'nda ise hak sahipleriyle yürütülen uzlaşma görüşmelerinde yüzde 90 seviyesine ulaşıldı. Yüksek uzlaşma oranı, hak sahiplerinin projeye duyduğu güveni ortaya koyarken, Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaş odaklı, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışının da önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzlaşma sürecinde hak sahipleri, mülkiyet hakları esas alınarak proje hakkında ayrıntılı şekilde bilgilendiriliyor. Görüşmeler karşılıklı anlayış ve uzlaşı temelinde yürütülürken, vatandaşların talepleri ve beklentileri de süreç içerisinde dikkate alınıyor.

Başkan Büyükkılıç: "Kayseri'nin geleceğini birlikte inşa ediyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın şehircilik vizyonunda önemli bir yere sahip olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, Kayseri'nin geleceğine yönelik yatırımlar arasında öne çıkıyor. Başkan Büyükkılıç'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, şehir merkezinin daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların haklarını gözeten ve uzlaşıyı esas alan yaklaşımıyla çalışmalarını sürdürürken, Sahabiye'de dönüşümün etaplar halinde kararlı biçimde ilerlemesi için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Uzlaşma görüşmelerine devam edilebilecek

Öte yandan 3. Uygulama Etabı kapsamında henüz uzlaşma görüşmesi gerçekleştirmemiş hak sahipleri de sürece dahil olabilecek. Hak sahipleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'na başvurarak uzlaşma görüşmelerini gerçekleştirebilecek. Sahabiye'de yürütülen dönüşüm çalışmalarıyla Kayseri'nin merkezinde geçmişin dokusunu koruyan, ancak geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren güvenli ve modern bir şehir yaşamının oluşturulması hedefleniyor.