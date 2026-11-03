Başkan Büyükkılıç’tan Sahabiye’de 4,19 milyar TL’lik dönüşüm hamlesine yakın takip

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 4,19 milyar TL yatırım bedelli ikinci etabında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. 836 bağımsız bölümden oluşan dev projede gelinen son duruma ilişkin yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, Kayseri'nin geleceğini şekillendiren kentsel dönüşüm yatırımlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin merkezinde yürütülen önemli dönüşüm yatırımlarından Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'ne yönelik saha incelemelerini sürdürdü. Projenin 4,19 milyar TL yatırım bedeline sahip ikinci etabını ziyaret eden Büyükkılıç, inşaat çalışmalarını yerinde değerlendirerek sürecin ilerleyişine ilişkin teknik bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve yüklenici firma temsilcilerinin de yer aldığı inceleme programında Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen'den projenin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin kapsamı, teknik altyapısı ve şehir merkezine kazandıracağı yeni yaşam alanlarıyla Kayseri'nin geleceği açısından önemli yatırımlardan biri olduğunu belirtti.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi şantiye alanındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, çalışmaların hummalı şekilde sürdüğünü kaydederek, "836 bağımsız bölümden oluşan, zemin iyileştirmesi için gereken fore kazıklarıyla, otoparklarıyla adeta bir devasa inşaat. Sadece otoparka 60 bin metrekarelik bir alan gerektiren boyut var. Bunların hepsi dile kolay. Bir de bağımsız bölümler sonradan bereketlenmiş. O da ayrı bizim için bir zenginlik" dedi.

Projenin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, "Bu projeyi Kayseri'mize kazandıran çok değerli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Emlak Konut'umuzun çok değerli Genel Müdürü Yasir Bey'e teşekkür ediyorum. Bütün bu talimatları veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da asla unutmuyoruz. Cenab-ı Allah'a sağlıklı, hayırlı uzun ömürler versin diye dua ve temennide bulunuyoruz" diye konuştu.

"Şehrin merkezinde, prestijli bir proje"

Başkan Büyükkılıç, projenin seyrinde gittiğini belirterek, "Seyrinde gidiyor. Şehrin merkezinde, prestijli bir proje Sahabiyemiz. Çalışmalar sürüyor. Bizim buradaki kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırma adına sağ olsun çok değerli bakanımız, bakanlığımıza ait olan kısımları da belediyemizin kullanabileceği yönünde talimatlandırdı. Şehrimize en son teşrif ettiğinde vermiş olduğu kararlar doğrusunda. Bu açıdan da bir kez de o boyutuyla teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Amacımız bir an evvel şehrimizdeki bu yapıların dönüşmesini sağlamak"

Kentsel dönüşüm gerektiren alanlarda biran öne dönüşümü tamamlama hedefinde olduklarını dile getiren Büyükkılıç, "Amacımız bir an evvel şehrimizdeki bu yapıların dönüşmesini sağlamak, hemşehrilerimizin de sağlıklı bir şekilde buralardan yaralanmalarını sağlamak. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanımızı ve ekibini de ayrıca buradaki gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu.

"Şehrimiz dönüşüyor, güzelleşiyor, gelişiyor. Adeta altın çağını yaşıyor"

Başkan Büyükkılıç, dev yatırımlarla Kayseri'nin adeta altın çağını yaşadığını vurgulayarak, "Herhangi bir sıkıntı yok. Biz takipçisiyiz. İnşallah şehrimiz dönüşüyor, güzelleşiyor, gelişiyor. Ulaşım boyutuyla, kentsel dönüşüm boyutuyla ya da diğer alanlarıyla. Adeta altın çağını yaşıyor" dedi.

2. Uygulama Etabı sınırları içerisinde bulunan 13 blok 836 bağımsız bölüm zemin üzeri 135 bin metrekare inşaat alanı olan projede, Zemin+6 Kattan Başlamak Üzere 10 Kat Üzerinde Yapı bulunmuyor.

3. Uygulama Etabı'nda bulunan 615 bağımsız bölümle yüzde 90 oranında anlaşma sağlanmıştır ve tapu devir işlemleri akabinde 3. Etap yıkım ve inşaat çalışmaları gerçekleştirilecek.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, 2019'da İstanbul'da 6'ncı Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde Büyükşehir Belediyesi ile 'En İyi Riskli Alan İlan Eden ve Uygulayan Belediye Ödülü' kazanmıştı.