Başkan Doğan: "Samsun, büyükşehirler arasında ulaşımda sorunlu iller arasında yer almıyor"

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, Samsun'un Türkiye'deki büyükşehirler arasında ulaşım konusunda sorunlu şehirler arasında yer almadığını belirterek, kentte ulaşımın daha konforlu ve sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından akıllı, entegre ve sürdürülebilir ulaşım hedefiyle düzenlenen "Samsun Ulaşım Çalıştayı"nın ilki gerçekleştirildi. Üç toplantıdan oluşacak çalıştayın ilk oturumu "Entegre Ulaşım Sistemleri Çalıştayı" başlığıyla Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlendi. Çalıştayın açılışında konuşan SBB Ulaşım Dairesi Başkanı Mustafa Mermutlu, Samsun'da ulaşımın daha güvenli, konforlu ve verimli hale getirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"Vatandaşın fikrini dinliyoruz"

Ulaşım alanındaki çalışmaların farklı birimlerin koordinasyonuyla sürdürüldüğünü belirten Başkan Halit Doğan, vatandaşların görüşlerinin de çalışmalara yön verdiğini söyledi. Doğan, "Büyükşehir Belediyesi olarak hem ulaşım filomuzu genişletmek hem de insanların taleplerine göre ulaşım filomuzda değişiklikler yapmak adına adımlar atıyoruz. Bazen bunların çıktılarını olumlu olarak hemen alıyoruz, bazen de zamana yayılan sonuçları olabiliyor. Arkadaşlarımı uyarıyorum; ulaşımla alakalı bize hangi mesaj iletilirse iletilsin, bir fikir varsa yerinde ziyaret edilmesini öneriyorum. Vatandaşın fikri dinleniyor, oluruna bakılıyor. Olmayacak bir şeyse neden olmayacağını anlatın. Olacak bir şeyse de o fikri yapacağımız işin içerisine koyuyoruz" dedi.

Ulaşım planlamasının yalnızca toplu taşıma araçlarıyla sınırlı olmadığını ifade eden Doğan, "İnsanlar ne kadar işin içindeyse o kadar işi savunuyorlar. Sadece ulaşımı planlamıyoruz, yolu da planlıyoruz. Birçok koldan bu işleri yürütüyoruz. İmar, plan ve yol birlikte çalışarak bu işleri yapıyorlar" diye konuştu.

"Trafik sorunu bazen birinci sorun olarak karşımıza çıkabiliyor"

Samsun'un büyükşehirler arasında ulaşım konusunda sorunlu iller arasında bulunmadığını dile getiren Doğan, kentte trafik konusunun zaman zaman vatandaşların öncelikli gündemi haline gelebildiğini kaydetti. Doğan, "Ulaşımda tüm bu çalışmaları yaparken bir taraftan da arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Baktığınızda büyükşehirler arasında ulaşımda sorunlu iller arasında değiliz. Samsun'da sokağa çıksak, insanlara mikrofon uzatsak trafik sorunu bazen birinci sorun olarak karşımıza çıkabiliyor. Belki de başka sorunlarımızın olmayışından bu sorun daha fazla ortaya çıkıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Çalıştayın ulaşım konusundaki iletişimin ve ortak aklın geliştirilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Doğan, "Bunun iletişiminin nasıl yapılacağı, nasıl konuşulacağının da aktarılması adına bugünkü toplantının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Katılım sağlayan ve sağlayacak tüm konuklara şükranlarımı sunuyorum. Bugün üç toplantının ilkini yaptık. Sonunda da uygulamaya dönük işleri hayata geçirmek için projeleri konuşmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Rıfat Tuzkaya tarafından entegre ulaşım sistemleri konusunda sunum gerçekleştirildi. Sunumdan sonra 60 kişinin katılımıyla 8 çalışma masası oluşturularak, 3 farklı modül üzerinden çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştayda Samsun'un ulaşım altyapısı, entegre ulaşım sistemleri ve kentin ulaşımının daha akıllı, sürdürülebilir ve konforlu hale getirilmesine yönelik öneriler ele alındı.