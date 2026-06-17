Başkan Er Doğanşehir\'de deprem konutlarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, güçlü bir Malatya inşa edildiğini ifade ederek, "Malatya'da yalnızca deprem yaralarını sarmadık, geleceğin Malatya'sını inşa ettik. Ulaşım, spor, eğitim, gençlik, sanayi ve turizm alanlarında da önemli yatırımlarımız sürüyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Valisi Seddar Yavuz ile birlikte 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkım yaşayan ve yeniden inşa edilen Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan ve devam eden kırsal köy konutlarında incelemede bulundu.

Eskiköy ve Sürgü mahallelerinde yeni yapılan kırsal köy konutları ile Sürgü Merkez Cami inşaatında incelemede bulunan Başkan Er, Kurucuova Mahallesindeki Kölükkuyu Camiinin açılışına katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Doğanşehir'de yapımı tamamlanan caminin açılış töreninde yaptığı konuşmada, deprem sonrası yeniden inşa sürecinde Malatya'nın büyük bir dönüşüm yaşadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere bakanlıkların, kamu kurumlarının, milletvekillerinin, valinin ve yerel yönetimlerin güçlü iş birliğiyle Malatya'nın yeniden ayağa kaldırıldığını kaydeden Başkan Er, şehrin sadece yeniden inşa edilmediğini, aynı zamanda geleceğe hazırlanarak daha güçlü bir Malatya'nın inşa edildiğini ifade etti.

"Doğanşehir'de adeta yeni bir ilçenin kuruldu"

Malatya genelinde 124 bin bağımsız bölümün yapıldığına dikkati çeken Başkan Sami Er, Doğanşehir özelinde ise 7 bin 828 bağımsız bölümün inşa edildiğini söyledi. Başkan Er, "Doğanşehir ilçemizde yapılan konut sayısı 31 bin kişilik bir nüfusa karşılık geliyor. Nüfusu 36 bin olan Doğanşehir'de adeta yeni bir ilçenin kuruldu. Biz, Malatya'da yalnızca deprem yaralarını sarmaladık, geleceğin Malatya'sını inşa ettik. Ulaşım, spor, eğitim, gençlik, sanayi ve turizm alanlarında da önemli yatırımlarımız sürüyor" diye konuştu.

Vatandaşlardan olumsuz söylemlere kulak asmamalarını isteyen Er, Malatya hakkında negatif algı oluşturulmasına izin verilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise Malatya'da gerçekleştirilen çalışmaların büyüklüğüne dikkat çekerek, 124 bin bağımsız bölümün inşa edilmesinin kent merkezi ve Doğanşehir'in yeniden kurulması anlamına geldiği ifade etti.

Kırsalda farklı lokasyonlarda 16 bin 500 konutun yapıldığını kaydederek, yürütülen çalışmaların sadece bugünün değil, geleceğin Malatya'sının inşa edildiğini aktaran Vali Yavuz, "Malatya yeniden ayağa kalkıyor, yeniden küllerinden doğuyor" dedi.

Başkan Er, daha sonra Vali Yavuz ile birlikte Erkenek Mahallesi rezerv alan, Örencik, Kapıdere, Gövdeli, Bıçakcı, Elmalı ve Günedoğru mahallelerinde deprem konutlarında incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ayrıca, şehit Jandarma Er Nurettin Dalkılıç'ın ailesini ve kabrini ziyaret etti. - MALATYA