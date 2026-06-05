Başkan Kahveci, TEMA Vakfı Uygulama Bahçesi'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Başkan Kahveci, TEMA Vakfı Uygulama Bahçesi'nde öğrencilerle buluştu

Başkan Kahveci, TEMA Vakfı Uygulama Bahçesi\'nde öğrencilerle buluştu
05.06.2026 14:33  Güncelleme: 14:41
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, TEMA Vakfı Kütahya Şubesi Uygulama Bahçesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve gönüllülerle bir araya geldi, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğa dostu yaşam anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren TEMA Vakfı Kütahya Şubesi Uygulama Bahçesi'ni ziyaret etti. Başkan Kahveci, ziyaret kapsamında öğrenciler, gönüllüler ve vakıf yetkilileriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı karşısında bulunan uygulama bahçesini gezen Başkan Kahveci, burada gerçekleştirilen eğitim ve üretim faaliyetlerini yerinde inceleyerek öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bahçede yürütülen uygulamalı eğitimlerin çocukların ve gençlerin doğayı tanımasına, çevreye karşı duyarlılık kazanmasına ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları edinmesine önemli katkılar sağladığını belirten Kahveci, bu tür projelerin toplumun çevre bilincinin gelişmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Kahveci, doğal yaşamın korunmasının ve çevresel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. İklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal kaynakların korunması gibi konuların günümüzde her zamankinden daha fazla önem kazandığını dile getiren Kahveci, çevre konusunda bilinçli bireylerin yetişmesinin geleceğin daha yaşanabilir dünyasının inşasında büyük katkı sağlayacağını söyledi.

TEMA Vakfı gönüllüleri ve yetkilileriyle de görüşen Başkan Kahveci, vakfın Kütahya'da yürüttüğü çevre eğitimleri, ağaçlandırma çalışmaları ve farkındalık projeleri hakkında bilgi aldı. Gönüllülük esasıyla gerçekleştirilen çalışmaların toplumda çevre duyarlılığının artmasına önemli katkılar sunduğunu belirten Kahveci, emek veren tüm gönüllülere teşekkür etti.

Çevre sorunlarının çözümünde kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Kahveci, yerel yönetimler, kamu kurumları, eğitim kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin ortak hareket etmesinin daha etkili sonuçlar doğuracağını ifade etti. Kütahya Belediyesi olarak çevreye duyarlı projeleri desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Kahveci, gelecek nesillere daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen ve onların çevre konusundaki düşüncelerini dinleyen Başkan Kahveci, ziyaret sonunda uygulama bahçesinde yürütülen faaliyetlerin örnek bir çalışma olduğunu belirterek, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Başkan Kahveci, TEMA Vakfı Uygulama Bahçesi'nde öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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