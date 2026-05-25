Şehitlikte Alkol Şişeleri Tepki Çekti

25.05.2026 11:19  Güncelleme: 11:21
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Atça Abide Şehitliği'nde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sırasında üzücü bir manzarayla karşılaşıldı. Şehitlik alanında alkol şişelerinin bulunması, kamuoyunda tepkiye neden oldu. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, aziz şehitlerin ebedi istirahatgahında bu tür görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Yıldırımkaya, şehitliklerin saygı, minnet ve vefanın en üst düzeyde hissedilmesi gereken kutsal mekanlar olduğuna dikkat çekti.

Şehitlerin, vatan, bayrak ve millet uğruna canlarını feda ettiğini hatırlatan Yıldırımkaya, bu değerlere sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak "Atça Abide Şehitliğimizin temizliğini gerçekleştirdik. Ne yazık ki yine bizleri derinden üzen bir manzarayla karşılaştık. Aziz şehitlerimizin ebedi istirahatgahında alkol şişelerinin bulunması, manevi değerlerimizi ne zaman bu kadar yitirdiğimizi sorgulatmıştır. Canlarını bu vatan, bu bayrak ve bugün huzur içinde yaşadığımız topraklar için feda eden kahramanlarımızın hatırasına sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu konuda caydırıcı uygulamalar yapmak zorunda kalmak bile aslında başlı başına üzücüdür. Şehitlikler, saygının, minnetin ve vefanın en yüksek şekilde hissedilmesi gereken kutsal mekanlardır. Tüm vatandaşlarımızı bu manevi değerlere karşı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aydın, Çevre, Son Dakika

