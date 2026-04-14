Batman\'da Dev Turp Şaşırttı

Batman'da pazar tezgahında sergilenen yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki dev turp görenleri şaşırttı. Normal şartlarda 100 ila 200 gram arasında değişen turpların aksine bu sıra dışı büyüklük, pazara gelenlerin hem dikkatini çekti hem de merak uyandırdı.

Batman'da pazar tezgahında sergilenen dev turp, hem üreticinin yüzünü güldürdü hem de vatandaşlara ilginç bir deneyim yaşattı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekerken, bazıları ise böyle büyük bir turpu ilk kez gördüklerini dile getirdi. Kilosu 50 liradan satışa sunulan ürün kısa sürede alıcı buldu.

Pazarcı esnafı Hasan Yıldız, bu büyüklükte bir turpla nadiren karşılaştıklarını belirterek "Normalde turplar küçük olur, en fazla 200 gram gelir ama bu şelim tam 4 kilo. Gören şaşırıyor, soran çok. Doğal bir ürün, tamamen tarladan geldi. Böyle ürünler her zaman bulunmaz" dedi.

Yıldız, şelimin bölge mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu da vurgulayarak, farklı şekillerde tüketilebildiğini ifade etti. Özellikle kış aylarında sıkça tercih edilen turpun, haşlanarak, bulgura katılarak, kızartılarak tüketildiğini belirtti.

Yüksek ziraat mühendisi Nuri Elik ise ise bu tür büyük sebzelerin genellikle uygun toprak yapısı, yeterli su ve doğru iklim şartları sayesinde yetiştiğini ifade etti. Nadir de olsa bu tür "dev" ürünlerin çıkabildiğini belirten Elik, bunun tamamen doğal bir süreç olduğunu vurguladı. - BATMAN