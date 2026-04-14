Batman'da Dev Turp Şaşırttı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da Dev Turp Şaşırttı

14.04.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman pazarında 4 kg'lık dev turp, vatandaşları ve pazarcıları şaşırttı, ilgi gördü.

Batman'da pazar tezgahında sergilenen yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki dev turp görenleri şaşırttı. Normal şartlarda 100 ila 200 gram arasında değişen turpların aksine bu sıra dışı büyüklük, pazara gelenlerin hem dikkatini çekti hem de merak uyandırdı.

Batman'da pazar tezgahında sergilenen dev turp, hem üreticinin yüzünü güldürdü hem de vatandaşlara ilginç bir deneyim yaşattı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekerken, bazıları ise böyle büyük bir turpu ilk kez gördüklerini dile getirdi. Kilosu 50 liradan satışa sunulan ürün kısa sürede alıcı buldu.

Pazarcı esnafı Hasan Yıldız, bu büyüklükte bir turpla nadiren karşılaştıklarını belirterek "Normalde turplar küçük olur, en fazla 200 gram gelir ama bu şelim tam 4 kilo. Gören şaşırıyor, soran çok. Doğal bir ürün, tamamen tarladan geldi. Böyle ürünler her zaman bulunmaz" dedi.

Yıldız, şelimin bölge mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu da vurgulayarak, farklı şekillerde tüketilebildiğini ifade etti. Özellikle kış aylarında sıkça tercih edilen turpun, haşlanarak, bulgura katılarak, kızartılarak tüketildiğini belirtti.

Yüksek ziraat mühendisi Nuri Elik ise ise bu tür büyük sebzelerin genellikle uygun toprak yapısı, yeterli su ve doğru iklim şartları sayesinde yetiştiğini ifade etti. Nadir de olsa bu tür "dev" ürünlerin çıkabildiğini belirten Elik, bunun tamamen doğal bir süreç olduğunu vurguladı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Batman, Çevre, Doğa

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 13:36:05. #.0.5#
SON DAKİKA: Batman'da Dev Turp Şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.