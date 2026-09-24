Batman'da festivaller başladı, geçen yıl 1 milyon 620 bin ziyaretçi geldi - Son Dakika
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Batman'da festivaller başladı, geçen yıl 1 milyon 620 bin ziyaretçi geldi

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Batman\'da festivaller başladı, geçen yıl 1 milyon 620 bin ziyaretçi geldi
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Batman merkez ve beş ilçede düzenlenecek festivaller, Batman Park AVM'den Atatürk Parkı'na yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Vali Canalp, geçen yıl festivallere 1 milyon 620 bin kişinin katıldığını, son dört yılda 4 milyon 810 bin 763 ziyaretçinin ağırlandığını söyledi.

Batman merkez ve beş ilçede "Festivaller Şehri Batman" temasıyla düzenlenecek etkinlikler, Batman Park AVM'den Atatürk Parkına yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Vali Ekrem Canalp, geçen yıl festivallere 1 milyon 620 bin kişinin katıldığını söyledi.

Batman Valiliği öncülüğünde düzenlenecek festivallerin açılışı için kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Batman Park AVM önünde başlayan ve Atatürk Parkında sona eren yürüyüşe Batman Valisi Ekrem Canalp ile eşi Dr. Ayten Canalp de katıldı. Atatürk Parkında festivallerin içeriği ve takvimi hakkında açıklama yapan Vali Canalp, etkinliklerin kentin sosyal hayatına, tanıtımına ve ekonomisine katkı sağladığını belirtti. Festivallerin Batman'ın tarımsal ürünlerini, doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtma fırsatı sunduğunu ifade etti. İlçelerdeki festivallerin yerel üreticilere de imkan sağladığını belirten Vali Canalp, "Köylerimizin kendi ürettikleri ürünleri pazarlamalarına imkan sağlıyor. Üreticilerimiz, festivallerde kurulan stantlarla ürünlerini tanıtmayı ve satmayı öğreniyorlar" dedi.

Geçen yıl düzenlenen festivallere toplam 1 milyon 620 bin ziyaretçinin katıldığını belirten Vali Canalp, son dört yılda festival ve kültürel etkinlikler kapsamında Batman'da ağırlanan ziyaretçi sayısının 4 milyon 810 bin 763'e ulaştığını söyledi. Canalp, Batmanlıları bu yılki etkinliklere katılmaya davet etti.

Kortej yürüyüşüne Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Serkan Erişir, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurumu yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
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