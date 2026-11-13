Bayburt Aydıntepe'de kar keçi ahırının önünü kapattı, besiciler kürekle açtı - Son Dakika
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Bayburt Aydıntepe'de kar keçi ahırının önünü kapattı, besiciler kürekle açtı

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Bayburt Aydıntepe\'de kar keçi ahırının önünü kapattı, besiciler kürekle açtı
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Çençül Yaylası'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle keçi ahırının önü kapandı. Besici Muzaffer Hacıahmetoğlu, kürekle temizlediği ahırın önünden hayvanlarını aşağı ovaya ve meşe alanlarına götüreceğini söyledi.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya köyü sınırlarında bulunan Çençül Yaylası'nda etkili olan kar yağışı, yaylacılara zor anlar yaşattı. Yüksek rakımlı yaylada kar nedeniyle keçi ahırının önü kapanırken hayvanlarını dışarı çıkarmak isteyen besiciler küreklerle karı temizledi.

Soğanlı Dağı üzerinde yaklaşık 2 bin 400 metre rakımda bulunan yaylada kar yağışıyla birlikte arazi, ağıllar ve yayla evlerinin çevresi beyaza büründü. Yüksek rakımda soğuk hava da etkisini hissettirdi.

Yaylada küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Muzaffer Hacıahmetoğlu, keçi yatağının önünde biriken karı kürekle açarak hayvanları dışarı çıkarmaya çalıştı. Hacıahmetoğlu, hayvanları aşağı ovaya ve meşe alanlarına götürerek otlatacaklarını söyledi.

5 GÜNLÜK TAHMİN

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün 5 günlük hava tahminine göre Bayburt merkezde 15 Kasım Pazar günü sağanak yağış bekleniyor. Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde de aynı gün yağış tahmin edilirken, yüksek kesimlerde soğuk havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Kaynak: İHA
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