Bayburt'ta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Bayburt'ta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

Bayburt\'ta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor
04.07.2026 09:33
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Meteoroloji, Bayburt ve çevresinde sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı.

Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Ardahan, Bayburt ve çevreleri, öğle saatlerinden itibaren ise Erzincan'ın kuzey doğusu ile Erzurum ve çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Bayburt, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bayburt'ta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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