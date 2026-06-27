Bayburt'ta Tuğla Fabrikasına Çevre Denetimi - Son Dakika
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Bayburt'ta Tuğla Fabrikasına Çevre Denetimi

Bayburt\'ta Tuğla Fabrikasına Çevre Denetimi
27.06.2026 11:31
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Bayburt'ta tuğla fabrikasında yapılan denetimle çevre mevzuatına uyumluluk incelendi.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir tuğla fabrikasında çevre mevzuatı kapsamında birleşik denetim gerçekleştirdi.

İl Müdürü Cengiz Sevim ve beraberindeki teknik heyetin katılımıyla yapılan denetimlerde, tesisin çevre mevzuatına uygunluğu incelendi. Ekipler, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine ilişkin yükümlülükleri, çevre izin belgeleri, hava emisyonu kaynakları, toz kontrolüne yönelik uygulamaları, atık yönetimi faaliyetleri ve çevre mevzuatına uygunluk durumunu yerinde incelendi.

Üretim faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek için alınan önlemlerin de değerlendirildiği çalışmaların, bölgedeki çevre mevzuatına uyumu sağlamak amacıyla devam edeceği kaydedildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bayburt'ta Tuğla Fabrikasına Çevre Denetimi - Son Dakika

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