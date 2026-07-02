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Bayburt'ta Yeni Yol Yatırımı

Bayburt\'ta Yeni Yol Yatırımı
02.07.2026 10:29
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Vauk Tüneli ile Akşar arasındaki yol, 2026 yatırım programına alındı.

Bayburt Kent Konseyinin başvurusu üzerine, Vauk Tüneli ile Akşar arasındaki bölünmüş yolun tamamlanmasına yönelik talep, Karayolları Bölge Müdürlüğünce uygun bulundu ve güzergah 2026 yılı yatırım programına alındı.

Bayburt Kent Konseyi, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda Vauk Tüneli-Akşar arasındaki bölünmüş yol çalışmalarının tamamlanması için Karayolları Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Yapılan incelemenin ardından gönderilen cevap yazısında, söz konusu güzergahın 2026 yılı yatırım programına alındığı Kent Konseyine bildirildi.

Kent Konseyi, yatırım programına alınan çalışmanın hayırlı olmasını dileyerek, sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bayburt'ta Yeni Yol Yatırımı - Son Dakika

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