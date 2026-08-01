Beydağ’ın yıllardır beklediği yol hizmete açıldı - Son Dakika
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Beydağ’ın yıllardır beklediği yol hizmete açıldı

Beydağ’ın yıllardır beklediği yol hizmete açıldı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beydağ’da yıllardır bölge halkının büyük zorluk yaşadığı Karaoba Baraj Yolu’nu yenileyerek hizmete açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beydağ'da yıllardır bölge halkının büyük zorluk yaşadığı Karaoba Baraj Yolu'nu yenileyerek hizmete açtı. Başkan Dr. Cemil Tugay'ın ilçe ziyaretinde bölge halkına yapılacağı sözünü verdiği 5,5 kilometrelik yol, 5 kırsal mahalleyi güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Beydağ ziyareti sırasında yerinde inceleyerek sözünü verdiği yol yatırımları birer birer hayata geçiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Karaoba, Kurudere, Bakırköy, Eğridere ve Yeşiltepe olmak üzere 5 kırsal mahalleyi ilçe merkezine bağlayan 5,5 kilometrelik Beydağ Karaoba Baraj Yolu'nu tamamlayarak hizmete açtı. Başkan Tugay'ın talimatıyla hızla tamamlanan çalışmalar kapsamında, bölge halkının uzun yıllardır güvenlik endişesi yaşadığı yol; modern, konforlu ve güvenli bir ulaşım güzergahına dönüştürüldü. 5 mahallenin yanı sıra Beydağ ile Kiraz arasında alternatif ulaşım imkanı da sağlayan yeni yol, tarımsal faaliyetlerin daha rahat yürütülmesine ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesine katkı sağlayacak.

Kırsal yollar yenilendi

Karaoba Baraj Yolu ile eş zamanlı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beydağ'daki kırsal yolların yenilenmesi için de çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Halıköy Yolu, Beydağ merkezi ile Tosunlar arasındaki ulaşım yolu ve Beydağ Stadyum Yolu'nda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Eskiyen yollar sıcak asfaltla yenilenerek ulaşım daha güvenli, rahat ve konforlu hale getirildi.

"Ölüm yoluydu"

Yeni açılan yolu değerlendiren Karaoba Mahallesi'nde ikamet eden Beydağ Ziraat Odası Başkanı Ünal İçmesu, "Halk arasında ölüm yolu olarak nitelendirilen, virajlı ve dar olan baraj yolunun yenilenmesini uzun zamandır bekliyorduk. 5 köye ve Kiraz'a bağlanan bu yolda öğrenciler taşımalı sistemle okula gidiyordu. Bir felaket olmasından çok korkuyorduk. Allah razı olsun Başkanımız duyarlı davrandı. Buraya gelerek inceleme yaptı ve şimdi hizmete girdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok isabetli bir yatırım oldu. Tarım ve hayvancılığın yapıldığı bu bölgede çok sayıda tır bu yolu kullanıyordu. Şarampollere inip öyle geçit veriyorduk. Yolun yapılmasına sebep olanlardan Allah razı olsun" dedi.

"Büyük araç geldiğinde geçilmiyordu"

Başkan Tugay'ın uzun yıllardır kanayan yaraya neşter vurduğunu ifade eden Karaoba Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Yıldız, "Bu yatırımları yaptığı için başkanlarımızdan Allah razı olsun. Virajlı yolumuz düzenlendi, asfaltlandı, sorunumuz çözüldü. Büyük araç sıkıntı yaşıyordu. Şuan halkımız çok memnun" şeklinde konuştu.

"5 köye hitap ediyor"

Kurudere Mahalle Muhtarı Muhammet Çakıcı, hayvancılığın bölge halkının geçim kaynağı olduğunu ifade ederek, "Bu yol beş köyümüze hitap eden, TIR'ların süt almak ve saman getirmek için yoğun olarak kullandığı bizim için çok önemli bir yol. Geçmişte kazalar yaşandı, hatta bir öğrenci otobüsümüz kaza yaptı. Cemil Başkanımız sağ olsun bu sorunumuza el attı. Hepimiz için iyi oldu. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

"Öğrenciler için tehlikeliydi"

Bakır Mahalle Muhtarı Resul Bek ise, "Yolumuzun kaza riski çok yüksekti. Öğrenciler için çok tehlikeliydi. Şimdi çok güzel oldu. Bizim için çok önemli olan bir hizmetin hayata geçirilmesi bizi çok mutlu etti" dedi.

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Beydağ, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Beydağ’ın yıllardır beklediği yol hizmete açıldı - Son Dakika

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