Beykoz'da çevre kirliliği şikayeti üzerine sahil yolundaki karavanlar kaldırıldı - Son Dakika
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Beykoz'da çevre kirliliği şikayeti üzerine sahil yolundaki karavanlar kaldırıldı

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Beykoz\'da çevre kirliliği şikayeti üzerine sahil yolundaki karavanlar kaldırıldı
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Beykoz\'da çevre kirliliği şikayeti üzerine sahil yolundaki karavanlar kaldırıldı
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Beykoz'da Kanlıca-Çubuklu sahil yolunda çevre kirliliği şikayetlerine konu karavanlar polis çalışmasıyla kaldırıldı. Uyarıların ardından bazı sahipler araçlarını kaldırdı, ulaşılamayanlar çekicilerle otoparka götürüldü; bazı araçlar kısa sürede geri döndü.

Beykoz'da Kanlıca-Çubuklu arasındaki sahil yolunda uzun zamandır şikayetlere konu olan karavanlar, polis ekipleri tarafından kaldırtıldı.

İstanbul Beykoz'da Kanlıca ile Çubuklu arasındaki sahil yolunda uzun süredir park halinde bulunan ve çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle vatandaşların şikayetlerine konu olan karavanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin yaptığı uyarıların ardından bazı karavan sahipleri araçlarını bulundukları yerden kaldırırken, sahiplerine ulaşılamayan karavanlar ise çekiciler yardımıyla otoparka götürüldü. Karavanların çekildiği anlar ise havadan görüntülendi.

Karavanların kaldırılmasının ardından bazı araçların kısa süre içinde yeniden sahil yoluna geldiği görüldü.

Kaynak: İHA
KanlıcaGüncelPolisYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da çevre kirliliği şikayeti üzerine sahil yolundaki karavanlar kaldırıldı - Son Dakika
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