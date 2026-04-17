Beyşehir'de Şap Aşısı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyşehir'de Şap Aşısı Çalışmaları Devam Ediyor

17.04.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayvan sağlığı için Beyşehir'de şap aşısı ve sağlık kontrolleri aralıksız sürüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayvan sağlığını korumaya yönelik şap aşısı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada yoğun mesai harcayarak hayvancılık işletmelerini tek tek ziyaret ediyor. Yapılan açıklamada, yürütülen çalışmaların hayvan sağlığı kadar güvenilir hayvansal üretim açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı. Hayvan sağlığı personelinin sahada aktif görev aldığı belirtilen açıklamada, ekiplerin işletmelere giderek şap aşısı uyguladığı, sağlık kontrolleri yaptığı ve üreticilere bilgilendirmelerde bulunduğu ifade edildi. 2026 yılı ilkbahar dönemi kapsamında yürütülen çalışmalarda yalnızca şap aşısı değil, aynı zamanda brucella aşısı ve genel hayvan sağlığı kontrollerinin de gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, çalışmaların temel amacının bölge hayvancılığını güçlendirmek ve hastalık risklerini en aza indirerek daha güvenli bir üretim ortamı oluşturmak olduğu kaydedildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti
Endonezya’dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı Endonezya'dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasındaki görüntü inceleme raporunda “eksik kamera kayıtları“ tespiti yer aldı Gülistan Doku soruşturmasındaki görüntü inceleme raporunda "eksik kamera kayıtları" tespiti yer aldı

19:01
Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor mücadelesi 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor mücadelesi 11'i belli oldu
18:53
Real Madrid’de gidecek ve kalacaklar belli oluyor Arda Güler detayı dikkat çekti
Real Madrid'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
17:53
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş
17:35
Gülistan Doku’nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 19:17:12. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.