Beyşehir Gölü'nde Balıkçı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Beyşehir Gölü'nde Balıkçı Hazırlıkları Başladı

Beyşehir Gölü\'nde Balıkçı Hazırlıkları Başladı
11.06.2026 16:29
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Av yasağının sona ermesine sayılı günler kala balıkçılar Beyşehir Gölü'nde yoğun hazırlık yapıyor.

Konya'da, "Konya'nın denizi" olarak nitelendirilen Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan su ürünleri av yasağının sona ermesine sayılı günler kala balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına hız verdi. Av yasağının 15 Haziran'da sona erecek olması nedeniyle göl kıyısındaki mahallelerde hareketlilik yaşanıyor.

Balıkların üreme dönemine denk gelen ve üç ay süren av yasağı boyunca karaya çekilen motorlu balıkçı teknelerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütülürken, balıkçılar sezonun başlamasıyla birlikte yeniden göle açılacakları günü bekliyor. Beyşehir Gölü'nün önemli balıkçılık merkezlerinden Çiftlik Mahallesi'nde de liman çevresinde yoğun bir çalışma sürüyor. Balıkçılar bir yandan av sezonuna hazırlanırken, nilüfer mevsiminin başlamasıyla birlikte gezi teknelerini de yeni döneme hazırlıyor.

Mahalle sakinlerinden balıkçı İbrahim Erdoğan, sezonun başlamasına kısa bir süre kaldığını belirterek, "Şu an herkes teknesini yetiştirmeye çalışıyor. Havaların yağışlı gitmesi nedeniyle hazırlıklarımız biraz gecikti. Ancak son günlerde yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi. 15 Haziran itibarıyla yeniden ağlarını göle bırakacaklarını ifade eden Erdoğan, "Allah izin verirse vira bismillah diyerek yeni sezona başlayacağız. Son hazırlıkları tamamlıyoruz" şeklinde konuştu.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı ve gezi teknesi işletmecisi Ahmet Erdoğan ise nilüfer turlarına ilginin her geçen gün arttığını belirterek, Beyşehir'e gelen ziyaretçilerin gölde farklı bir deneyim yaşama fırsatı bulduğunu söyledi. Öte yandan, Ahmet Erdoğan, bu yıl yağışların sevindirici seviyede gerçekleşmesine rağmen Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesinde yeniden başlayan düşüşün devam ettiğini belirterek yetkililerin göldeki su kaybının nedenlerini araştırması gerektiğini ifade etti.

Balıkçılar, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını tamamlayıp 15 Haziran'dan itibaren yeniden göl sularında ekmek mücadelesine başlayacak. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beyşehir Gölü, Balıkçılık, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Beyşehir Gölü'nde Balıkçı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Pınar Ret Pınar Ret:
    güzel haber ama işin gerçek tarafı biraz daha karışık gibi geliyor bana çünkü suyun seviyesinin düştüğünü söylüyor muhtarlar ve haberin sonunda balıkçılar artık nasıl geçinecek onlar belli değil herkes tekneleri hazırlıyor ama gölde yeterince balık olup olmayacağını kimse bilmiyor gibi geliyor 0 0 Yanıtla
  • Cem Celik Cem Celik:
    vay be 15 haziranda başliyormuş yani üç ay aradan sonra tekrar işe başlayacaklar merak ettim bu sezon nasıl gidecek balık stoğu yeterli mi herhalde 0 0 Yanıtla
  • Zehra Betül Kpln Zehra Betül Kpln:
    bu ülkede artık hiçbir şey düzgün gitmiyordu eskiden balıkçılar öyle değildi şimdi her şey berbat olmuş 0 0 Yanıtla
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