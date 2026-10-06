Bilecik'te böğürme dönemindeki Kızıl Geyik, 70-110 cm boynuzlarıyla görüntülendi - Son Dakika
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Bilecik'te böğürme dönemindeki Kızıl Geyik, 70-110 cm boynuzlarıyla görüntülendi

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Bilecik\'te böğürme dönemindeki Kızıl Geyik, 70-110 cm boynuzlarıyla görüntülendi
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Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altında olan Kızıl Geyik, Bilecik Bozüyük yaylaları ve Uludağ eteklerindeki İnegöl-Bilecik hattında görüntülendi. Böğürme dönemindeki erkek geyikler, 70-110 santimetre boynuzlarıyla dişilere yerini bildirmek için ortaya çıktı.

Bilecik'te Türkiye'de yaban hayatının korunması ve popülasyonun artırılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altında olan 'Kızıl Geyik' görüntülendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi yaylalarında ve Uludağ'ın eteklerindeki İnegöl-Bilecik hattında kaydedilen görüntülenen 'Kızıl Geyik' görenleri mest etti. Eylül ve sonbahar aylarında başlayan 'Böğürme' (rutting) dönemindeki erkek geyikler, dişilere yerini bildirmek ve rakiplerine gözdağı vermek için aktif olarak ortaya çıktı. 70-110 santimetre arasında değişen, büyük ve gösterişli boynuzlara sahip olan geyiğin böğürmesini de görüntüleyen İsmail Uzer, o anları kayıt altına aldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'te böğürme dönemindeki Kızıl Geyik, 70-110 cm boynuzlarıyla görüntülendi - Son Dakika
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