Bilecik\'te Bozüyük-Bursa yolu asfalt yenilemesinin ardından trafiğe açıldı

Bilecik'te Bozüyük-Bursa yolu asfalt yenilemesinin ardından trafiğe açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesi ile Bursa arasındaki D-200 kara yolunda yürütülen asfalt yenileme çalışmaları sona erdi. Aksutekke köyü girişinden Bursa il sınırına uzanan yaklaşık 4 kilometrelik bölüm yeniden trafiğe açıldı, sürücüler yolu kullanmaya başladı.
Bilecik'te asfalt yenileme çalışmaları yapılan Bozüyük- Bursa kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesi ile Bursa arasındaki D-200 kara yolunun Bozüyük-Bursa istikametinde çift şerit tek yön yürütülen asfalt yenileme çalışmaları sona erdi. Aksutekke köyü girişinden Bursa il sınırına kadar uzanan yaklaşık 4 kilometrelik bölüm, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergahta ulaşım yeniden sağlanırken, Bozüyük ile Bursa arasında seyahat eden sürücüler yolu kullanmaya başladı.
Kaynak: İHA
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