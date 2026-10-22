Bilecik\'te Bozüyük-Bursa yolu asfalt yenilemesinin ardından trafiğe açıldı

Bilecik'te asfalt yenileme çalışmaları yapılan Bozüyük- Bursa kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi ile Bursa arasındaki D-200 kara yolunun Bozüyük-Bursa istikametinde çift şerit tek yön yürütülen asfalt yenileme çalışmaları sona erdi. Aksutekke köyü girişinden Bursa il sınırına kadar uzanan yaklaşık 4 kilometrelik bölüm, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergahta ulaşım yeniden sağlanırken, Bozüyük ile Bursa arasında seyahat eden sürücüler yolu kullanmaya başladı.