Bilecik Valisi, Osmaneli'de yolun 8 kilometresindeki asfalt çalışmasını inceledi - Son Dakika
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Bilecik Valisi, Osmaneli'de yolun 8 kilometresindeki asfalt çalışmasını inceledi

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Bilecik Valisi, Osmaneli\'de yolun 8 kilometresindeki asfalt çalışmasını inceledi
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 köyü bağlayan 12 kilometrelik grup köy yolunun 8 kilometresinde sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Vali Faik Oktay Sözer çalışmaları yerinde inceledi; yol genişletme, viraj iyileştirme ve altyapı çalışmaları tamamlandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 köyün ulaşımını sağlayan 12 kilometrelik grup köy yolunun 8 kilometresinde sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesine bağlı Sarıyazı, Benli ve Ağlan köylerini birbirine bağlayan grup köy yolundaki sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. İl Özel İdaresi ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Sözer, sahada görev yapan personele kolaylıklar diledi. Toplam 12 kilometre uzunluğundaki yolun 8 kilometresinde sürdürülen asfalt çalışmaları öncesinde yol genişletme, viraj iyileştirme ve altyapı çalışmaları tamamlandı.

"Amacımız, köylerimizde ulaşım standardını yükselterek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak"

Çalışmaların köylerde ulaşım konforunu artıracağını belirten Vali Faik Oktay Sözer, "Vatandaşlarımızın köy yollarında daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sarıyazı, Benli ve Ağlan köylerimizi birbirine bağlayan grup köy yolumuzun 8 kilometresinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Amacımız, köylerimizde ulaşım standardını yükselterek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak" dedi.

Kaynak: İHA
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