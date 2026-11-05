Bingöl Boyalı\'da kuyu 180 metreye indi, suyun 40 saniyede 1 litre olduğu belirtildi

Bingöl Boyalı'da kuyu 180 metreye indi, suyun 40 saniyede 1 litre olduğu belirtildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Boyalı köyünde içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için 2026 yılı KÖYDES programı kapsamında sondaj yapıldı. Çalışmada 180 metre derinliğe ulaşılırken kuyudan elde edilen su miktarının 40 saniyede 1 litre olduğu belirtildi.
Bingöl'ün Boyalı köyünde vatandaşların içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla 2026 yılı KÖYDES programı kapsamında sondaj çalışması gerçekleştirildi.
Köyde içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında ekipler tarafından sondaj yapıldı. 180 metre derinliğe ulaşılan çalışmada, kuyudan elde edilen su miktarının 40 saniyede 1 litre olduğu belirtildi.
2026 yılı KÖYDES programı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmayla Boyalı köyünün su ihtiyacının karşılanmasına yönelik önemli bir adım atıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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