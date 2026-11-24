Bingöl'de 24 Kasım akşamı fırtına bekleniyor, yükseklerde rüzgar 90 km/sa'e ulaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 24 Kasım 2026 akşamından itibaren Bingöl genelinde 50-80, yüksek kesimlerde yer yer 90 km/sa rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Valilik, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyardı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bingöl için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; 24 Kasım 2026 Salı günü akşam saatlerinden itibaren Bingöl genelinde güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa), yüksek kesimlerde ise yer yer 90 km/sa hızında rüzgar esmesi beklenmektedir. Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kar yağışı görülen yerlerde tipi ve soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.
Kaynak: İHA
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