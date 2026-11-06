Bingöl\'de dağ zirveleri karla kaplandı, kent merkezinde sonbahar renkleri sürüyor

Bingöl'de dağ zirveleri karla kaplandı, kent merkezinde sonbahar renkleri sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelere mevsimin ilk karı yağdı ve dağ zirveleri beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde sonbahar renkleri sürerken yüksek kesimlerdeki kar manzarasıyla iki mevsim bir arada görülüyor.
Bingöl'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Dağların zirvelerinin beyaz örtüyle kaplanmasıyla birlikte kentte kışın ilk görüntüleri ortaya çıktı.
Bingöl'de sonbahar yağışlarının etkisini sürdürdüğü günlerde yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle dağların zirvelerinde etkisini gösteren yağışın ardından yeşil ve sarı tonların hakim olduğu doğa manzaraları yerini beyaz örtüye bıraktı.
Kent merkezinde sonbahar renkleri görülmeye devam ederken, yüksek kesimlerde karla kaplanan dağ zirveleri mevsim geçişinin farklı yüzünü gözler önüne serdi. Aynı kentte sonbahar ve kış manzaralarının bir arada yaşandığı görüntüler, doğanın sunduğu görsel şöleni ortaya çıkardı.
Kaynak: İHA
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