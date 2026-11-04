Bitlis Adilcevaz'daki Arin Gölü, flamingoları bu yıl daha geç ağırlamaya başladı - Son Dakika
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Bitlis Adilcevaz'daki Arin Gölü, flamingoları bu yıl daha geç ağırlamaya başladı

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Bitlis Adilcevaz\'daki Arin Gölü, flamingoları bu yıl daha geç ağırlamaya başladı
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Bitlis Adilcevaz\'daki Arin Gölü, flamingoları bu yıl daha geç ağırlamaya başladı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü, kış öncesi son misafirleri flamingoları ağırlıyor; flamingolar bu yıl önceki yıllara göre daha geç geldi. Göl üzerinde dronla görüntülenen flamingolar, doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Arin Gölü, kış mevsimi öncesi son misafirleri olan flamingoları ağırlıyor.

Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan bin 657 hektar alana sahip Arin Gölü, havaların soğumasıyla eski cıvıltısını yavaş yavaş kaybediyor. Her yıl farklı kuş türlerine ev sahipliği yapan gölün en dikkat çekici misafirlerinden flamingolar (allı turna), bu yıl önceki yıllara kıyasla daha geç geldi. Kar yağışı öncesi son misafirleri olan flamingoları ağırlayan Arin Gölü, zirvesi karla kaplanan Süphan Dağı ile güzel görüntüler oluşturuyor. Dron ile çekilen görüntülerde Arin Gölü üzerinde adeta dans ederek görsel şov yapan flamingolar, doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı haline geliyor.

Arkadaşlarıyla birlikte Arin Gölü'ndeki flamingoları görüntüleyen akademisyen ve doğa fotoğrafçısı Veysel Akşahin, Arin Gölü üzerindeki flamingoların kendilerini mest ettiğini belirterek, "Şu anda Süphan Dağı'nın altında bulunan Arin Gölü'ndeyiz. Arin Gölü 3 bin 712 metrekarelik alana sahip bir göl. Tabi bir sodalı göl, Van Gölü ile bağlantısı yok, ayrı bir göl yani. İçerisinde şu anda flamingolar var. Flamingoların fotoğraflarını ve dronla görüntülerini çektik. Muhteşem bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Biz Kasım ayındayız ve bir haftadır buradalar. Sanırım 1-2 hafta daha buradalar ve ondan sonra göç yolculuklarını başlayacaklar. Buradan da artık sıcak bölgelere doğru gitmeye başlayacaklar" dedi.

Kaynak: İHA
Arin GölüAdilcevazBitlisGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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