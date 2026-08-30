Bitlis'te Ay ve Güneşin Eşsiz Dansı - Son Dakika
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Bitlis'te Ay ve Güneşin Eşsiz Dansı

Bitlis\'te Ay ve Güneşin Eşsiz Dansı
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Bitlis'te ay batarken güneşin doğuşu görsel bir şölen oluşturdu, gökyüzü tutkunlarını etkiledi.

Bitlis'te gökyüzünde eşine az rastlanan etkileyici bir manzara yaşandı. Ay ufukta batmaya hazırlanırken güneşin doğmasıyla ortaya çıkan görsel şölen görenleri hayran bıraktı.

Gecenin karanlığı henüz tamamen çekilmeden yaşanan doğa olayında, ayın ufukta devasa görüntüsüyle süzülüşü ve yeni günün habercisi güneşin altın sarısı ışıkları aynı zaman diliminde gökyüzünü süsledi. Ayın vedası ve güneşin doğuşunun aynı anda izlenebildiği anlar, Bitlis semalarında güzel görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan eşsiz manzara, gökyüzü tutkunlarının da ilgisini çekti.

Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, yaşanan etkileyici anları farklı açılardan, profesyonel teleskoplar ve telefoto lensler kullanarak kayıt altına aldı. Ortaya çıkan görüntülerde ayın ufukta belirgin şekilde görülmesiyle birlikte güneşin yavaş yavaş yükselerek çevreyi altın sarısı tonlara büründürmesi dikkat çekti.

Bitlis'in doğal güzelliklerine gökyüzünün eşsiz manzarasının da eklendiği bu anlar yeni günün ayın vedası ve güneşin ışıltılı selamıyla başlamasına sahne oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bitlis'te Ay ve Güneşin Eşsiz Dansı - Son Dakika

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