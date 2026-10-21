Bitlis'te Nemrut Kalderası sonbahar renklerini kızıl gün batımıyla harmanlıyor - Son Dakika
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Bitlis'te Nemrut Kalderası sonbahar renklerini kızıl gün batımıyla harmanlıyor

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Bitlis\'te Nemrut Kalderası sonbahar renklerini kızıl gün batımıyla harmanlıyor
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Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırındaki Nemrut Kalderası Milli Parkı, sonbaharda sararan yaprakları kızıl gün batımıyla buluşturuyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, krater gölü çevresinde etkileyici kareler yakalıyor.

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarında bulunan ve sonbaharın gelişiyle sarı, turuncu, kızıl ve kahverenginin eşsiz tonlarına bürünen Nemrut Kalderası Milli Parkı, gün batımında gökyüzünün kızıl rengiyle bütünleşince izleyenlere görsel şölen sunuyor.

Bitlis'in önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ağaçların yaprakları sararmaya başladı. Kaldera ve krater gölü çevresinde oluşan renk cümbüşü, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Özellikle günün son saatlerinde etkisini artıran manzara, Nemrut'un sonbahar renkleriyle gökyüzünün kızıl tonlarını bir araya getiriyor. Güneşin batışıyla birlikte ortaya çıkan görüntüler, bölgenin doğal güzelliğini farklı bir atmosferde gözler önüne seriyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 250 metre yükseklikte bulunan Nemrut Krater Gölü ve çevresi, sonbaharda sunduğu eşsiz manzaralarla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Sararan ağaçlar, kızıl tonlara bürünen gökyüzü ve göl manzarası, fotoğraf tutkunları için de etkileyici kareler oluşturuyor.

Avrupa Komisyonu'nun Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görülen Nemrut Kalderası, dört mevsim sunduğu doğal güzelliklerle Bitlis'in öne çıkan turizm merkezleri arasında yer alıyor. Sonbaharın tüm renklerini bir arada sunan Nemrut Kalderası, özellikle gün batımında ortaya çıkan manzarasıyla bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: İHA
GüroymakBitlisTurizmTatvanNemrutAhlatYaşamÇevreDoğaSon Dakika

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